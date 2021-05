«Гэта не можа застацца беспакараным». Еўрапейскія палітыкі абураныя інцыдэнтам з самалётам Ryanair у Беларусі

Источник материала: Белсат

Інцыдэнт з вымушанай пасадкай самалёта Ryanair у Менску і затрыманнем блогера Рамана Пратасевіча выклікаў хвалю абурэння ў Еўропе.

Прэмʼер-міністр Польшчы Матэўш Маравецкі лічыць, што пытанне аб увядзенні санкцыяў супраць рэжыму Аляксандра Лукашэнкі мусіць быць разгледжана ўжо заўтра.

Zwróciłem się do Przewodniczącego @eucopresident o rozszerzenie agendy jutrzejszej Rady Europejskiej o punkt dot. natychmiastowych sankcji wobec reżimu A. Łukaszenki. Porwanie cywilnego samolotu to bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu, który nie może pozostać bezkarny.

Кіраўнік Еўракамісіі Урсула фон дэр Ляйен назвала сітуацыю недапушчальнай.

«Любое парушэнне міжнародных правілаў, якія тычацца паветранага транспарту, павінна мець наступствы».

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.

ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.

Any violation of international air transport rules must bear consequences.