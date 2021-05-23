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Тихановская: «Неделю назад я возвращалась из Афин в Вильнюс таким же рейсом»
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская отреагировала на инцидент с самолетом Ryanair в Минске
– Неделю назад я возвращалась из Афин в Вильнюс точно таким же рейсом. Мы виделись с Романом Протасевичем в Греции, он фотографировал наш рабочий визит,
Тихановская напомнила, что Роман Протасевич – это известный белорусский активист, блогер и стипендиат журналистской программы имени Вацлава Гавела. В 2019-м он покинул Беларусь.
Напомним, что 23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет Ryanair, который летел в Вильнюс.
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Светлана Тихановская отреагировала на инцидент с самолетом Ryanair в Минске
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