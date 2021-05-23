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Реакция, часть вторая: «Пролетая над гнездом кукушки»

23.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Продолжаем собирать комментарии лидеров мнений о принудительной посадке в Минске пассажирского самолета Ryanair.

Реакция, часть вторая: «Пролетая над гнездом кукушки»

Иллюстративное фото. Где снимался культовый фильм «Пролетая над гнездом кукушки»

Сергей Наумчик, журналист, экс-депутат Верховного Совета: «Дарадца прэзыдэнта Літвы Аста Скайсгірыце заявіла, што ў Беларусі дакладна было вядома, што Пратасевіч ляціць гэтым рэйсам. Тут, безумоўна, сумесная праца ФСБ РФ і КГБ РБ (ня думаю, што КГБ РБ мае сваіх агентаў у авіякампаніях, а вось ФСБ – безумоўна мае)».

Реакция, часть вторая: «Пролетая над гнездом кукушки»

Олег Корбан, активист: «Роману Протасевичу теперь не позавидуешь. Главное, чтобы ему сохранили жизнь и здоровье.

Теперь не стоит исключать, что любого человека, который им будет нужен из числа сбежавших в Киев/Варшаву/Вильнюс, запросто смогут захватить и привезти в машине либо самолете прямиком в нашу тюрьму. А Европа ограничится лишь глубоким возмущением».

Реакция, часть вторая: «Пролетая над гнездом кукушки»

Павлюк Быковский, журналист: «Ганяць знішчальнік ВПС Беларусі за замежным транзітным пасажырскім самалётам з мэтай затрымання беларускага блогера, хоць і ўнесенага КДБ Беларусі ў «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности» – такога яшчэ не было».

Реакция, часть вторая: «Пролетая над гнездом кукушки»

Сергей Марцелев, активист: «Чувствуя безнаказанность, режим творит все большее зло. Роман Протасевич не только известный журналист и блогер. Он знает внутреннюю кухню информационного противостояния, его коллегам за рубежом теперь угрожает реальная опасность.

Эпизод с сегодняшним «Боингом» свидетельствует, что черные планы экс-шефа КГБ Зайцева об отправке «эскадронов смерти» охотиться на политэмигрантов недалеки от истины».

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Теги: Минск
 
 
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О принудительной посадке в Минске пассажирского самолета Ryanair.
 
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