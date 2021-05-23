Щепки летят: лесорубы устроили профессиональную эстафету в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рев бензопил, щепки и опилки. В Минске прошла эстафета лесорубов. Спортсмены из разных городов Беларуси показали свое мастерство, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Сегодня он железной клешней виртуозно перекладывает бревна, но до этого пять лет проработал вальщиком леса, десятки раз участвовал в областных и республиканских турнирах. Константин Киселев приехал на эстафету из Рогачева. Чтобы бороться за звание лучшего, нужны годы тренировок, физическая подготовка, ловкость и скорость.

«Здесь как бы показательные выступления и в основном учитывается скорость. Ты можешь обладать большой силой, но если у тебя тело не предрасположено к этому упражнению, то ты можешь сделать его намного хуже, чем кто-то поменьше», – отмечает участник эстафеты вальщиков леса Константин Киселев.

Вальщик – профессия не только мужская. Сегодня бензопилы заводили и девушки. Виктория Гук учится в лесном колледже и уже год посещает кружок «Лесоруб». На эстафете вальщиков она впервые, но в свои 16 обогнала даже опытных лесорубов.

«Мне говорили, что я сильная девочка, поэтому я решила попробовать. В первом выступлении мы с моим одногруппником Женей Овсянниковым делали монтаж цепи на скорость – он правой рукой, а я одной левой. Второе упражнение – оставить на бревне как можно больше дисков. У меня это получилось очень хорошо, я шесть дисков оставила, лучше всех», – говорит участница эстафеты вальщиков Виктория Гук.

Посмотреть на соревнования пришло немало зрителей. Все они смогли посетить выставку новейшей техники и ярмарку ремесленников. За саженцами, скворечниками, кормушками и домашним медом выстраивались очереди.

«Здесь представлены беседки, грили, скульптуры из дерева. Каждый может найти что-то свое. Эта выставка похожа на фестиваль, здесь всегда интересно, можно найти что-то для себя, частичку своей души», – отмечает руководитель выставки Любовь Смирнова.