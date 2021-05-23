Приехал даже редкий Pontiac. Посмотрите, какие ретроавто отправились в путешествие по Беларуси

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске снова собрались вместе владельцы интересных авто. «Веселой и тарахтящей компанией мы посетим старые места, заброшенные костелы и руины исторических зданий», — так описывали свои планы организаторы. Весь маршрут — 450 км и 6 объектов. В путешествие по интересным местам Беларуси стартовало около двух десятков машин, в том числе редкий Pontiac Silver Streak 8 sedan 1950 года. Показываем, как это было.























О редком Pontiac мы уже рассказывали . Седан 1950 года приехал в Беларусь в 2020-м. Глобальной реставрации он не видел (помимо стандартных ремонтов в США). В первый после прибытия год Pontiac своим ходом поездил по разным мероприятиям, и только после этого белорусский владелец решил заняться кузовными работами — то есть состояние у 70-летней машины отличное.





Хромированная отделка Silver Streak в виде пяти полос начиналась в центре решетки радиатора и тянулась до середины верхней части капота — «для большей величественности». Увенчивался элемент маскотом в виде головы индейца. Это была отличительная черта Pontiac до 1960 года.

























































