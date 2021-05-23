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Греция и Франция расценили инцидент с самолетом Ryanair как «угон белорусскими властями»
Источник материала: Навiны
Как угон расценил вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
«Угон белорусскими властями самолета Ryanair неприемлем. Необходим твердый и солидарный ответ европейцев», — написал Ле Дриан на своей странице в «Твиттере».
МИД Греции выпустил заявление, в котором решительно осудил случившееся, назвав инцидент «государственным угоном». Отмечается, что на борту самолета находился 171 пассажир, в том числе 11 граждан Греции. «Этот акт, поставивший под угрозу жизни всех пассажиров, недопустим», — подчеркивается в заявлении.
Афины осуждают арест Романа Протасевича, который летел этим рейсом. Отмечается, что Протасевич был в составе делегации во главе с демократическим лидером Светланой Тихановской на Дельфийском экономическом форуме, прошедшем с 12 по 16 мая в греческой столице.
«Для Греции защита основных ценностей, таких как демократия, верховенство закона и права человека, является вопросом принципа. Мы считаем, что подобная практика, относящаяся к другим временам и не подходящая ни для одного цивилизованного государства, не должна оставаться без ответа», — отмечает МИД.
Греция рассчитывает, что ситуация будет рассмотрена на заседании Европейского совета в Брюсселе 24 мая.
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