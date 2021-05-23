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Греция и Франция расценили инцидент с самолетом Ryanair как «угон белорусскими властями»

23.05.2021 21:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Как угон расценил вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Греция и Франция расценили инцидент с самолетом Ryanair как «угон белорусскими властями»

«Угон белорусскими властями самолета Ryanair неприемлем. Необходим твердый и солидарный ответ европейцев», — написал Ле Дриан на своей странице в «Твиттере».

МИД Греции выпустил заявление, в котором решительно осудил случившееся, назвав инцидент «государственным угоном». Отмечается, что на борту самолета находился 171 пассажир, в том числе 11 граждан Греции. «Этот акт, поставивший под угрозу жизни всех пассажиров, недопустим», — подчеркивается в заявлении.

Афины осуждают арест Романа Протасевича, который летел этим рейсом. Отмечается, что Протасевич был в составе делегации во главе с демократическим лидером Светланой Тихановской на Дельфийском экономическом форуме, прошедшем с 12 по 16 мая в греческой столице.

«Для Греции защита основных ценностей, таких как демократия, верховенство закона и права человека, является вопросом принципа. Мы считаем, что подобная практика, относящаяся к другим временам и не подходящая ни для одного цивилизованного государства, не должна оставаться без ответа», — отмечает МИД.

Греция рассчитывает, что ситуация будет рассмотрена на заседании Европейского совета в Брюсселе 24 мая.

Негативно о ситуации вокруг самолета также высказались президент, премьер-министр и министр иностранных дел Литвы, премьер-министр Польши, руководители Евросоюза, отмечает БелаПАН.

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Как угон расценил вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
 
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