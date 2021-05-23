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Инцидент с самолетом Ryanair и задержание Протасевича: Польша требует немедленных санкций, Литва обращается к НАТО

23.05.2021 21:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки попросил президента Евросоюза внести изменения в повестку дня заседания Европейского совета в Брюсселе, которое пройдет 24 мая, и «обсудить немедленные санкции против режима Лукашенко».

Инцидент с самолетом Ryanair и задержание Протасевича: Польша требует немедленных санкций, Литва обращается к НАТО
Фото pixabay.com

«Захват гражданского самолета является беспрецедентным актом государственного терроризма. Это не может остаться безнаказанным», — написал Моравецки в «Твиттере».

О намерении поднять на заседании Европейского совета вопрос об инциденте с самолетом Ryanair и задержанием Романа Протасевича также заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он потребовал от белорусских властей освободить Протасевича, получившего убежище в Литве, и призвал руководство Евросоюза и НАТО отреагировать на ситуацию.

«Призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, исходящую от белорусского режима в отношении международной гражданской авиации. Международное сообщество должно незамедлительно принять меры по предотвращению новых подобных инцидентов», — написал Науседа на своей странице в «Фейсбуке».

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что был вызван временный поверенный в делах Беларуси.

Глава Европейской службы внешних действий Жозеп Боррель назвал ситуацию «совершенно недопустимой», отмечает БелаПАН.

Блогер и активист Роман Протасевич на родине обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса. КГБ Беларуси внес Протасевича в список лиц, причастных к террориcтической деятельности, он объявлен в международный розыск, власти страны направили в Польшу запрос о его выдаче.

Сам Протасевич сообщил своим товарищам об интересе к его персоне в афинском аэропорту со стороны неизвестного русскоязычного мужчины «средних лет, подтянутого, с лысиной». Он был «в одной майке, тканевых светлых штанах и... с кожаным чемоданчиком».

По утверждению активиста, мужчина пытался сфотографировать его документы, когда он «формы электронные открывал», а затем «просто развернулся и ушел», хотя «был следующим в очереди на проверку документов».

 

 

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки попросил президента Евросоюза внести изменения в повестку дня заседания Европейского совета в Брюсселе, которое пройдет...
 
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