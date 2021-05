Сітуацыю з прымусовай пасадкай самалёта ў Менску пракаментаваў генеральны сакратар NATO

Источник материала: Белсат

Генеральны сакратар NATO Енс Стольтэнберг заявіў пра неабходнасць міжнароднага расследавання інцыдэнту з вымушанай пасадкай самалёта Ryanair у Менску і затрыманнем блогера Рамана Пратасевіча.

Closely monitoring forcible landing in #Belarus of flight to Vilnius & reported detention of opposition figure Roman Protasevich. This is a serious & dangerous incident which requires international investigation. Belarus must ensure safe return of crew & all passengers.