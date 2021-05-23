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БАТЭ — пятикратный обладатель Кубка Беларуси

23.05.2021 21:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в решающем поединке 30-го кубкового розыгрыша борисовчане победили «Ислочь» из Минского района со счетом 2:1. Футболисты БАТЭ стали пятикратными обладателями Кубка страны, а в финале они играли в десятый раз. «Ислочь» впервые в своей истории пробилась в финал кубкового турнира. По подсчетам всех результатов в Лиге конференции Беларусь представят БАТЭ, брестской «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ», сообщает БЕЛТА.

Начало встречи прошло в равной борьбе. Обе команды много атаковали, но быстрого успеха не добились. Постепенно борисовчане завладели инициативой и на 31-й минуте открыли счет. После перерыва на 59-й минуте футболист «Ислочи» Дмитрий Комаровский восстановил равновесие. Счет — 1:1. После пропущенного гола борисовчане стали действовать первым номером и через 18 минут взяли преимущество — 2:1. В оставшееся игровое время игра шла на встречных курсах, обе команды могли отличиться, но результат не изменился.

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Сегодня в решающем поединке 30-го кубкового розыгрыша борисовчане победили «Ислочь» из Минского района со счетом 2:1. Футболисты БАТЭ стали пятикратными...
 
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