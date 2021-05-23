Начальник смены Нацаэропорта: ближайшим аэропортом оказался Минск

Источник материала: Onliner

Начальник смены Национального аэропорта «Минск» Максим Киятов высказался о посадке самолета Ryanair в эфире телеканала ОНТ. Он заявил, что на момент поступления сообщения об опасности ближайшим аэропортом был именно минский.

«Дело в том, что по международным правилам ближайшим аэропортом оказался Минск. По этим же правилам командир [Ryanair] принял решение сделать посадку у нас [в Национальном аэропорту „Минск“]. Это было решение командира экипажа [Ryanair], поэтому самолет произвел посадку в Национальном аэропорту», — сказал он.

Тем временем в телеграм-канале «Пул Первого» появилось сообщение следующего содержания.

«Факт имел место. Поступило сообщение о минировании. В этот момент самолет был в воздушном пространстве Республики Беларусь. При этом и Афины, и Вильнюс просят Минск принять борт. По инструкции диспетчер должен предложить экипажу ближайший аэропорт. В момент поступления сообщения ближайшим был Национальный аэропорт „Минск“. Командир судна принимает решение разворачиваться на Минск. Тут и президенту (имеется в виду Александр Лукашенко. — Прим. Onliner) докладывают о ситуации. Первый (Лукашенко) однозначно отвечает: досмотрим, поможем. В итоге приняли. Организовали проверку. Обеспечили безопасность пассажирам», — сообщает канал.

Автор поста не понимает, какие могут быть претензии к Беларуси, в воздушном пространстве которой стало известно о минировании борта.

«А то, что среди пассажиров оказался экстремист — тем более не вопрос тех, кто принимал решение оказать помощь пассажирскому борту, сигнализирующему о проблемах», — говорится в сообщении.

(будет дополнено)