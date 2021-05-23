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Посаженный в Минске самолет Ryanair уже в Вильнюсе

23.05.2021 21:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс и вынужденно севший в Минске, в 20:47 вылетел из белорусской столицы и приземлился в пункте назначения в 21:27, свидетельствует сайт flightradar24.com.

Посаженный в Минске самолет Ryanair уже в Вильнюсе

По данным литовских властей, в столице Греции на борт сел 171 пассажир. Как сообщает со ссылкой на свои источники Народное антикризисное управление, по итогам проверки в минском аэропорту не смогли продолжить путь два гражданина Беларуси и четыре гражданина России.

Задержан объявленный белорусскими властями в розыск активист Роман Протасевич.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс и вынужденно севший в Минске, в 20:47 вылетел из белорусской столицы и приземлился в пункте назначения в 21:27,...
 
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