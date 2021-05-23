Скандал с посадкой самолета Ryanair в Минске – на передовицах зарубежной прессы

Источник материала: Салiдарнасць

Экспресс-обзор «Салідарнасці».

23 мая в национальном аэропорту «Минск» вынужденно приземлился самолет компании Ryanair по маршруту Афины-Вильнюс. При этом был задержан пассажир рейса, опальный белорусскими властями блогер Роман Протасевич, ранее внесенный КГБ Беларуси в список лиц, причастных к терроризму.

Предлагаем обзор передовиц иностранной прессы — от «Washington post» до «Украинской правды».





Греческая газета «Adesmeytos Typos» пишет о реакции премьер-министра страны Кириакоса Мицотаки: «Полетный триллер Ryanair: Мицотаки резко реагирует на арест белорусского журналиста»





Литовская газета «Lietuvos rytas» публикует рассказы пассажиров рейса, оказавшихся в минском аэропорту













Французская газета «Le Figaro» пишет о негативной реакции европейских стран, в том числе и Франции, на инцидент Беларуси













Немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» пишет о заявлении Варшавы, назвавшей произошедшее в Беларуси «государственным терроризмом»















