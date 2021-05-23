«По сути никакого инцедента не было». Пассажиры рейса RyanAir рассказывают, что было на борту

Источник материала: Onliner

В вильнюсском аэропорту сейчас десятки журналистов, белорусов, которые живут в Вильнюсе, и официальных лиц. Среди них премьер-министр Литвы Ингрила Шимоните, а также посол Германии в Литве. Около 22:00 по белорусскому времени в аэропорту стали появляться пассажиры борта.

— По сути, никакого инцидента не было. Пилот резко изменил маршрут. Обещал рассказать попозже, но так и не рассказал. Мы при посадке видели, что стоят пожарные машины, полицейские и так далее. Приехало очень много людей, непонятно, чего они хотели, — говорит литовец Мантос. — Я сидел сзади. Роман резко встал, взял сумку, он пробовал компьютер и телефон передать своей девушке. Начал кричать соседней девушке, что мы не можем сесть в Минске.

Напомним, ранее delfi.lt поговорили с одним из пассажиров рейса Афины—Вильнюс, тот сообщил, что Роман Протасевич успел сказать: «Мне грозит смертная казнь».

— Было много слухов. После внезапного маневра самолета один парень запаниковал, взялся за голову. Только тогда мы поняли почему. Никакого конфликта не было, до тех поворотов самолета не было скандалов, никто ни на кого не злился. Только когда парень узнал, что мы приземляемся, опешил. Нас всех четверых вывели, собаки все обнюхали. Этого парнишку отвели в сторону и вытряхнули все его вещи. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он такой, и добавил: «Здесь меня ждет смертная казнь». Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял сотрудник органов, и вскоре они просто вывели его, — рассказал изданию мужчина, наблюдавший события вблизи.

(будет дополнено)