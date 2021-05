«Гэта акт дзяржаўнага авіяпірацтва». МЗС розных краін выказваюцца наконт пасадкі самалёта ў Менску

Источник материала: Белсат

Еўрапейскія палітыкі і кіраўнікі міністэрстваў замежных спраў працягваюць выказваць сваё абурэнне з нагоды затрымання Рамана Пратасевіча і экстранай пасадкі самалёта ў Менску.

Кіраўнік МЗС Вялікай Брытаніі Дамінік Рааб напісаў у Тўітэры, што яны ўжо «абмяркоўваюць свае дзеянні з саюзнікамі» у адказ на затрыманне Рамана Пратасевіча, а таксама пагразіў сур’ёзнымі наступствамі для Беларусі.

The UK is alarmed by reports of the arrest of @nexta_tv journalist Roman Protasevich & circumstances that led to his flight being forced to land in Minsk. We are coordinating with our allies. This outlandish action by Lukashenko will have serious implications. — Dominic Raab (@DominicRaab) May 23, 2021

Алег Ніколенка, прадстаўнік украінскага МЗС, заклікаў неадкладна вызваліць Рамана Пратасевіча і выконваць яго правы.

«Яшчэ больш трывожных навінаў паступае з Беларусі – у Менску затрыманы беларускі журналіст Раман Пратасевіч. Гэта чарговая атака беларускіх уладаў на свабоду слова. Мы патрабуем яго неадкладнага вызвалення. Знаходзячыся пад вартай, яго правы павінны выконвацца», – напісаў кіраўнік МЗС Украіны.

More worrying news coming from Belarus as we learned Belarusian journalist Roman Protasevich has been detained in Minsk. This is yet another attack on freedom of expression by Belarusian authorities. We demand his immediate release. While in detention, his rights must be upheld. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 23, 2021

Сустаршыня Еўрапейскага савету па міжнародных адносінах Карл Більдт сказаў: «Гэта пірацтва – проста і зразумела». Таксама ён заклікаў усе краіны ЕЗ і іншыя авіякампаніі пазбягаць паветраную прастору Беларусі.

This is piracy – plain and simple. The Ryanair flight was just about to enter Lithuanian airspace. If there had been a real emergency Vilnius was clearly the most nearby airport. pic.twitter.com/w44HCkjD9U — Carl Bildt (@carlbildt) May 23, 2021

МЗС Аўстрыі заклікаў правесці міжнароднае расследаванне інцыдэнту з пасадкай самалёта Ryanair у Менску.

Alarming reports about a @Ryanair plane that was diverted to #Minsk . All passengers must be allowed to continue their travels & we need an independent international investigation into this incident. We urgently demand the release of activist Roman #Protasevich . — MFA Austria (@MFA_Austria) May 23, 2021

Міністр замежных спраў Грэцыі Нікас Дэндыас ўжо стэлефанаваўся са Святланай Ціханоўскі з нагоды апошніх падзей у Беларусі. Таксама ў ведамстве заявілі, што гэта «акт дзяржаўнага авіяпірацтва».

I spoke by phone to Belarusian opposition leader @Tsihanouskaya . I informed her on @PrimeministerGR & the Greek government’s position regarding the incident of the forced landing in Minsk of Ryanair FR 4978 flight. pic.twitter.com/5MtUj7iN3W — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 23, 2021

АД, belsat.eu