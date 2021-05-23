Женщина-пассажир пострадала при столкновении легковушки с автобусом в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

23 мая около 19:00 в Минске легковушка «Мерседес» под управлением 20-летнего водителя проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со встречным автобусом. В результате аварии пострадала 66-летняя пассажирка городского транспорта. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пострадавшая женщина была госпитализирована.





Сотрудниками ГАИ устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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