ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Женщина-пассажир пострадала при столкновении легковушки с автобусом в Минске

23.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Женщина-пассажир пострадала при столкновении легковушки с автобусом в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

23 мая около 19:00 в Минске легковушка «Мерседес» под управлением 20-летнего водителя проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со встречным автобусом. В результате аварии пострадала 66-летняя пассажирка городского транспорта. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пострадавшая женщина была госпитализирована.


Сотрудниками ГАИ устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 мая около 19:00 в Минске легковушка «Мерседес» под управлением 20-летнего водителя проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со встречным автобусом. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наўседа: Літва прапануе «вельмі сур’ёзныя» санкцыі ў дачыненьні да Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by