Защита от вмешательств во внутренние дела извне: как к вопросам национальной безопасности подходят в Москве?

Источник материала: ОНТ

NED («Национальный фонд демократии») - фонд цветных революций, как его часто именуют в прессе, работает там, где можно найти мутную воду. Или – хотя бы – с кем можно что-то «замутить». Вдруг получится. И здесь показательно – руководители NED – работают одновременно и по Беларуси, и по России. Это подтверждает тот самый тезис Лукашенко: что Беларусь в августе была трамплином или пробой сил и инструментов перед наскоком на Москву. Очевидно, что нашим странам в свою очередь не помешает выработать общую стратегию защиты от такого рода вмешательства и деструктива. Этим, кстати, и занимаются парламентарии и эксперты двух стран. В Москве прошел телемост с Минском, где обсуждалось противодействие внешним угрозам. Они, как считают эксперты, и для Беларуси, и для России во многом схожи. В России, как и в Беларуси, уже привыкли к тому, что страны Запада постоянно предъявляют претензии и потом начинают чем-то грозить. Но в последнее время складывается впечатление, что Москва решила разрушить аксиому «раз молчат, значит, виноваты» и всё активнее отвечает. Усиление борьбы с иностранными агентами и скооперированными с ними НКО, список недружественных стран и признание тех, кто ведет деструктивную работу, экстремистами.

За тем, как развивается противостояние Беларуси и России с одной стороны и Запада с другой, давно наблюдает наш собкор в Москве Светлана Карульская.

Светлана Карульская, корреспондент: «Действительно, в последнее время в России постоянно происходят, так называемые, маркерные события, которые подтверждают, что риторика и практические действия Москвы в отношении Запада будут становится жестче. Всякий международный политес уходит на второй план, когда партнеров уже столько раз ловили за руку в попытках дестабилизации внутренней ситуации и даже в работе на госпереворот. С Западом долго пытались разговаривать, но именно он много лет отказывал России (и не только ей) в равноправном диалоге, мол, говорить с Кремлем можно только «с позиции силы». Сегодня реальность такова, что и Россия, и безусловно, Беларусь стали отвечать на такие нападки адекватно и зеркально. Запад в таких случаях всегда заводит старую песню и обвиняет: в борьбе с несогласными, в репрессиях, в кибератаках, взрывах и отравлениях. А на самом деле там ни на минуту не перестают грубо вмешиваться во внутренние дела других стран. Вишенкой на торте на этой неделе, конечно, стал пранк с руководством американского Национального фонда в поддержку демократии. Они все сказали сами. И о нас тоже. Хочу обратить внимание на то, что речь шла не конкретно о России, или отдельно о Беларуси. Мы были в связке. Т.е западные партнеры чаще всего сейчас ставят Минск и Москву в один контекст. Причем, враждебный. Ну, значит, разделять внешние угрозы и нам тоже уже нет никакого смысла. Безусловно, баланс сил в мире сейчас меняется. Процесс запущен. И, кажется, кому-то очень хочется вернуть некоторые постсоветские страны в позицию слабых зависимых вассалов. А для этого проще всего создать из государства образ монстра, вложить деньги в деструктив и оппозицию, разделить народ на рукопожатных и каких-нибудь ватников или прикорытников. Вопрос в том: будем ли стесняться или, раз начали, все-таки продолжим отвечать? Это я говорю и о Беларуси, и о России. Та системность, и даже жесткость, с которой, например, Москва начала ворошить гнезда иностранных агентов, о необходимости таких законов говорят и в Минске, все это дает повод надеяться, что западные партнеры все-таки найдут иное применение для своих денег, нежели вливание их в свои собственные представления о демократии в других странах».

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