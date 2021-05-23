Израильско-палестинский конфликт: страны прекратили обмен ударами но до настоящего мира еще далеко

Источник материала: ОНТ

Сектор Газа – на протяжении 11 дней это была одна из самых горячих точек на планете. Палестина и Израиль яростно обменивались ракетными ударами. Бомбили так, что количество жертв стало измеряться сотнями. Разрушены тысячи зданий. По оценке очевидцев, это были 11 дней ада. Все это время международное сообщество призывало к перемирию. И вот в ночь на пятницу стороны при посредничестве Египта решили прекратить огонь. Но надолго ли? Ведь и ХАМАС, и Израиль заявляют о готовности начать всё заново в любой момент. Например, лидеры исламского движения сопротивления отметили, что прекратили огонь лишь для того, чтобы цитата «последить за поведением врага». То есть риторика все еще максимально воинственная. А значит положение дел предельно шаткое.

На улицах палестинских городов настоящий праздник. Гудят автомобили, люди танцуют и поют, впервые за 11 суток в воздух летят не ракеты, а фейерверки. На израильской территории тоже шумно. Улицы заполнены людьми, в руках флаги, плакаты и конечно радость от того, что сейчас не звучат сирены и не слышны выстрелы. Но многие из них по-прежнему считают, что всё это ненадолго.

«Это похоже на горькую сладость, вроде и хорошо, что бои закончились, но, к сожалению, я не чувствую, что у нас есть много времени для следующей эскалации, если что-то существенное изменится. Например, если ХАМАС не будет разоружен. Так что я не очень уверен в этом».

А вот в израильском руководстве убеждены, что их силы нанесли достаточно тяжёлый урон по противникам в Секторе Газа и «отбросили ХАМАС на много лет назад».

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «ХАМАС получил 11 дней и ночей тяжёлых ударов, которые изменили правила игры. Я хочу подчеркнуть, что мы изменили правила не только на эти дни, не только в ходе этой кампании, но и на будущее».

Премьер-министр Израиля очевидно говорит об ущербе военной инфраструктуре, о потерях среди палестинских военачальников, но те кто живёт в зоне конфликта понимают, раны нанесённые простым людям не позволят забыть случившееся и спокойно вернуться к мирной жизни.

У него на руках пятимесячный сын, которого он практически не выпускает из рук и не может остановить собственные слёзы. В один момент он потерял жену и четверых детей. Все они погибли под обломками их рухнувшего дома после удара израильской авиации. Малыш, получил множество ранений, и единственный чудом выжил.

Похожих историй много. Полностью уничтоженные дома, люди, сидящие на обломках, которым некуда возвращаться и родные, которых уже не вернуть. Количество жертв, после окончания спасательных операций наверняка ещё будет меняться, но даже первые данные открывают ужасную картину – со стороны Палестины около 250-ти погибших, 65 детей, 36 женщин, счёт раненых идёт на тысячи с обеих сторон, Израиль объявил о 12 погибших.

Сложнейший арабо-израильский кризис с долгой и запутанной историей, где много политики, религии, спорных территорий и взаимных претензий периодически вспыхивает настоящим огнём и нынешнее обострение стало самым жёстким за последние семь лет. Беспорядки начались после решения израильской полиции перекрыть несколько улиц в мусульманском квартале старой части Иерусалима, чтобы контролировать соблюдение карантинных мер. В итоге закрытым оказался главный путь к мечети Аль-Акса, третьей святыне ислама после храмов в Медине и Мекке. Уличных волнений добавили и попытки израильтян выселить несколько палестинских семей из домов на спорной территории, в итоге массовые протесты, столкновения с полицией и ультиматумы со стороны палестинской военной группировки ХАМАС, на которые Израиль, конечно, ответил отказом.

А дальше весь мир наблюдал за ожесточёнными обменами ударами. За тем как работает «Железный купол» израильская система ПВО, которая перехватила 90% из более трёх тысяч выпущенных в свою сторону ракет, как по объектам ХАМАС наносит удары израильская авиация, как воют сирены, рушатся дома и гибнут мирные люди.

Мировое сообщество всё это время пыталось вмешаться в конфликт, но политические разногласия по-прежнему никуда не делись и в международных организациях. Четыре экстренных заседания совбеза ООН с попыткой принять резолюцию о прекращении огня закончились ничем. Документ блокируют США, главный союзник Израиля, который всецело поддерживает Тель-Авив в праве на самооборону и не собирается связывать руки руководству страны в военных действиях. Нет единства и в странах ЕС. Оперативная встреча министров иностранных дел Евросоюза закончилась разногласиями. Венгрия, которую считают основным соратником Израиля в ЕС, заняла схожую позицию с Соединёнными Штатами – из 27 стран одна против, значит консенсуса нет.

Обмен ударами остановлен. Но на земле огромные раны. Счёт разрушенных зданий идёт на тысячи. Регион охватывает настоящая гуманитарная катастрофа.

Перемирие в регионе настолько хрупкое, что даже малейшая провокация может вернуть полномасштабные военные действия на этих землях в считанные часы, считают наблюдатели. Перемирие, это конечно не мир. Но для людей, которые привыкли жить с оглядкой – это, возможно временные, но всё же хорошие новости.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram