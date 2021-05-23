При стрельбе на несанкционированном концерте в США погиб подросток

Источник материала: ОНТ

В Норт-Чарлстоне (Северная Каролина, США) при стрельбе на несанкционированном концерте погиб один человек, еще 14 были ранены. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WCBD и местные власти.

Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили несколько человек с ранениями. Их госпитализировали. Еще несколько человек добрались до больницы самостоятельно. Одна пострадавшая – 14-летняя девочка – от полученных ранений скончалась.

Согласно предварительной информации, стрельба началась после ссоры. О предполагаемых подозреваемых пока не сообщается.

Фото: Pixabay

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