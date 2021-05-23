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Почему противодействие нацизму и фашизму стало актуальной проблемой в наши дни?
Источник материала: ОНТ
Чтобы не задаваться вопросом – а зачем приняты новые законы – можно просто посмотреть. Вниз. В бездну страданий. Это женский гребень. Когда-то украшение и оберег. Символ жизни. Сейчас – то, что осталось после смерти от рук нацистов. Ровно месяц назад в Логойском районе начались раскопки. Земля обнажила место казни. Геноцида белорусов, по факту которого Генпрокуратура возбудила уголовного дело.
Полтысячи находок. Детский мячик. Игрушка невинного ребёнка. А эта вещь, немецкая, с датой – 1940 год, скорее всего, принадлежала тому, кто нажимал на курок и убивал мирных жителей.
А вот определение нацистских преступников новый закон теперь даёт однозначное, как и пособников. И действиям уже потомкам их жертв: тех, у кого смертельные идеи нацизма находят живой отклик. Эти кадры – Минск во время оккупации – предоставлены следственной группой генпрокуратуры. Видео приобщили к материалам уголовного дела. На записи – те, кто обречён, и те, кто заодно с нацистами. И демонстрирует это символикой, вопрос с которой, казалось бы, белорусы закрыли ещё в 95-м. Но «картинка» 2020 года оказалась слишком похожей на хронику сороковых. Слишком дежавю.
И несмотря на это – есть люди, к которым применима приставка «нео». Нацисты. Реальный пример, по сути, героизации нацизма обсуждали в программе «Объективно». И то, как этого не допускать – благодаря новому закону.
Закон вызван и внешней обстановкой. Попытками пересмотра итогов войны, ревизионизмом Холокоста. Те же шествия легионеров СС в Латвии становятся в сознании многих людей нормой, а не оскорблением памяти мять бесчисленных жертв нацизма.
Уверенно прокладывает себе дорогу неонацизм и в странах антигитлеровской коалиции. В мае неонацисты во Франции готовили теракт. Взгляды фюрера разделяют даже во французской армии. Североевропейское движение сопротивления – целая неонацистская сеть с «филиалами» в Финляндии, Дании, Исландия, Норвегии и штаб-квартирой в Швеции. Абсолютно легальной. И списком неонацистских акций – по 3 тысячи в год.
Резонансное дело в Скандинавии. 22-летний норвежский неонацист и правый экстремист убил сестру и обстрелял мечеть. Именно так – неонацист и экстремист. А начинается всё с молодёжи, которая «зигует». Как в Украине. Ведь так можно. И хайп будет. Так думал уже школьник из Витебска, оскверняя памятник героям войны.
И квалифицировать взгляды и действия таких людей будет уже закон о противодействии экстремизму. Но ещё раньше – воспитывать патриотизм у детей и молодёжи.
У молодого поколения генетическая память даёт сбои. Они не были на той войне, поэтому и нацизм, по большому счёту, для них – лишь призрак прошлого.
Номерные награды, армейские пуговицы, солдатские ремни. Это неучтённая братская могила тех, кто защищал родину от нацистов. Поисковики из 52 батальона ведут и раскопки в Гомельской области. Захоронение времен 1943 – начала 1944 года. Останки, вероятно, погибших во время операции по освобождению Светлогорского (тогда Паричского) района.
Как нет оправдания тем, кто пытается сейчас прославлять нацистов и их преступления. За такую реабилитацию ответ будет по новому закону. Ведь жертв нацистов в белорусской земле столько, что многие до сих пор не нашли упокоения. И искать, устанавливать имена и гражданских, и военных, хоронить их с почестями потомкам победителей придётся еще не один год. Исследование останков, найденных в Логойском районе, уже началось. И с учётом числа жертв – на это у экспертов могут уйти месяцы.
И это жутко. Представлять, как это было и что чувствовали белорусы. Показания свидетелей преступлений и тех, кто пособничал нацистам, хранятся до сих пор. Следственная группа изучает материалы чрезвычайной комиссии. Она была создана в 1942 году, чтобы расследовать все злодеяния фашистских захватчиков и их сообщников. Даже, если на это уйдут десятилетия и дела перейдут к потомкам. Ведь, как говорят, война не закончена пока не похоронен последний погибший. У белорусов время на осознание, такое, чтобы никто не задавал вопрос – а зачем новые законы – ещё есть. Ещё не поздно противостоять неонацизму, который не приобрёл пока массовый характер экстремизма. Чтобы не заразиться коричневой чумой. Ведь фашистский и нацистский вирусы и спустя 80 лет, к сожалению, активны.
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Чтобы не задаваться вопросом – а зачем приняты новые законы – можно просто посмотреть. Вниз. В бездну страданий. Это женский гребень. Когда-то украшение и оберег....
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