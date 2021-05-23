Почему противодействие нацизму и фашизму стало актуальной проблемой в наши дни?

Источник материала: ОНТ

Чтобы не задаваться вопросом – а зачем приняты новые законы – можно просто посмотреть. Вниз. В бездну страданий. Это женский гребень. Когда-то украшение и оберег. Символ жизни. Сейчас – то, что осталось после смерти от рук нацистов. Ровно месяц назад в Логойском районе начались раскопки. Земля обнажила место казни. Геноцида белорусов, по факту которого Генпрокуратура возбудила уголовного дело.

Эдуард Скурат, старший прокурор управления Генеральной Прокуратуры Беларуси: «По имеющимся сведениям, по расположению тел можно предположить, что их подводили непосредственно в ров, и, когда они заходили в ров, заставляли ложиться уже на ранее убитых, после этого производили расстрел… Обнаружены останки не менее 130 человек. Помимо этого, были обнаружены пули, гильзы, ствольная коробка карабины, личные вещи погибших».

Полтысячи находок. Детский мячик. Игрушка невинного ребёнка. А эта вещь, немецкая, с датой – 1940 год, скорее всего, принадлежала тому, кто нажимал на курок и убивал мирных жителей.

А вот определение нацистских преступников новый закон теперь даёт однозначное, как и пособников. И действиям уже потомкам их жертв: тех, у кого смертельные идеи нацизма находят живой отклик. Эти кадры – Минск во время оккупации – предоставлены следственной группой генпрокуратуры. Видео приобщили к материалам уголовного дела. На записи – те, кто обречён, и те, кто заодно с нацистами. И демонстрирует это символикой, вопрос с которой, казалось бы, белорусы закрыли ещё в 95-м. Но «картинка» 2020 года оказалась слишком похожей на хронику сороковых. Слишком дежавю.

И несмотря на это – есть люди, к которым применима приставка «нео». Нацисты. Реальный пример, по сути, героизации нацизма обсуждали в программе «Объективно». И то, как этого не допускать – благодаря новому закону.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального Собрания Беларуси: «Министерство внутренних дел будет вести перечень вот такой символики и атрибутики и перечень организаций, которые, в том числе, сотрудничали с нацистами».

Александр Шпаковский, политолог: «Совершенно понятно, что были коллаборационистские организации, была их символика, в том числе бело-красно-белый флаг, который использовался и в рамках Белорусской краёвой обороны. Это коллаборационистское формирование воинское, сформированное Гитлером, гитлеровцами во время оккупации и Белорусской центральной рады. Полагаю, что будет дана соответствующая правовая оценка и публичная демонстрация, особенно в политических целях такой символики будет запрещена».

Закон вызван и внешней обстановкой. Попытками пересмотра итогов войны, ревизионизмом Холокоста. Те же шествия легионеров СС в Латвии становятся в сознании многих людей нормой, а не оскорблением памяти мять бесчисленных жертв нацизма.

Вадим Елфимов, политолог: «К сожалению, вокруг нас, вокруг РБ это выросло пышным цветом. Я не буду обходиться экивоками. Это речь идёт об Украине. Потому что там конкретно легализованы государством военные структуры, причем военно-боевые, не учебные, на чьих руках кровь мирных людей. Носят шевроны фашистские, ими гордятся. Т.е. там, по сути дела, фашистская идеология стала официальной государственной. Она ещё может быть в полной мере не признаётся, но ей открыты все двери».

Уверенно прокладывает себе дорогу неонацизм и в странах антигитлеровской коалиции. В мае неонацисты во Франции готовили теракт. Взгляды фюрера разделяют даже во французской армии. Североевропейское движение сопротивления – целая неонацистская сеть с «филиалами» в Финляндии, Дании, Исландия, Норвегии и штаб-квартирой в Швеции. Абсолютно легальной. И списком неонацистских акций – по 3 тысячи в год.

Кристер Маттссон, профессор, доктор педагогических наук, Гётеборгский университет (Швеция): «Самые крайние идеи ультраправых и правых экстремистов проникли в общество. Думаю, что ещё лет 30 назад это было немыслимо. И сегодня они центре внимания, занимают важное место в политической повестке дня. Определенно наблюдается рост числа правых экстремистов на глобальном уровне. А Швеция – действительно оплот Североевропейского движения сопротивления».

Резонансное дело в Скандинавии. 22-летний норвежский неонацист и правый экстремист убил сестру и обстрелял мечеть. Именно так – неонацист и экстремист. А начинается всё с молодёжи, которая «зигует». Как в Украине. Ведь так можно. И хайп будет. Так думал уже школьник из Витебска, оскверняя памятник героям войны.

И квалифицировать взгляды и действия таких людей будет уже закон о противодействии экстремизму. Но ещё раньше – воспитывать патриотизм у детей и молодёжи.

У молодого поколения генетическая память даёт сбои. Они не были на той войне, поэтому и нацизм, по большому счёту, для них – лишь призрак прошлого.

Номерные награды, армейские пуговицы, солдатские ремни. Это неучтённая братская могила тех, кто защищал родину от нацистов. Поисковики из 52 батальона ведут и раскопки в Гомельской области. Захоронение времен 1943 – начала 1944 года. Останки, вероятно, погибших во время операции по освобождению Светлогорского (тогда Паричского) района.

Владислав Бердник, командир первого специализированного поискового взвода 52 отдельного специализированного поискового батальона Вооружённых Сил Беларуси: «Наверное, наша работа и позволяет не забыть то, что было тогда, и напомнить нынешнему поколению, как было страшно в то время».

Павел Кибалко, начальник группы территориальной обороны Военного комиссариата Светлогорского и Октябрьского районов: «Некоторые хотят переписать историю, выгородить поступки тех людей, преступления, но на самом деле стык А оправданий этим преступлениям нет».

Как нет оправдания тем, кто пытается сейчас прославлять нацистов и их преступления. За такую реабилитацию ответ будет по новому закону. Ведь жертв нацистов в белорусской земле столько, что многие до сих пор не нашли упокоения. И искать, устанавливать имена и гражданских, и военных, хоронить их с почестями потомкам победителей придётся еще не один год. Исследование останков, найденных в Логойском районе, уже началось. И с учётом числа жертв – на это у экспертов могут уйти месяцы.

Олег Куль, заместитель начальника управления медико-криминалистических экспертиз Главного управления судебно-медицинских экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз: «Как правило, в данном случае обнаруживаются и могут быть в дальнейшем обнаружены – это огнестрельные пулевые ранения, которые имеют определённую морфологию. Если мы обнаруживаем подобное ранение, в частности, к примеру, на костях черепа, то, естественно, то уместно говорить, что причина смерти этого человека – это было огнестрельное ранение головы».

И это жутко. Представлять, как это было и что чувствовали белорусы. Показания свидетелей преступлений и тех, кто пособничал нацистам, хранятся до сих пор. Следственная группа изучает материалы чрезвычайной комиссии. Она была создана в 1942 году, чтобы расследовать все злодеяния фашистских захватчиков и их сообщников. Даже, если на это уйдут десятилетия и дела перейдут к потомкам. Ведь, как говорят, война не закончена пока не похоронен последний погибший. У белорусов время на осознание, такое, чтобы никто не задавал вопрос – а зачем новые законы – ещё есть. Ещё не поздно противостоять неонацизму, который не приобрёл пока массовый характер экстремизма. Чтобы не заразиться коричневой чумой. Ведь фашистский и нацистский вирусы и спустя 80 лет, к сожалению, активны.

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