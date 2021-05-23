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БАТЭ стал пятикратным обладателем Кубка Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
23 мая БАТЭ обыграл «Ислочь» 2:1 и стал пятикратным обладателем Кубка Беларуси по футболу. Борисовчане забирают этот трофей второй год подряд.
Голы за БАТЭ забили Станислав Драгун и Павел Рыбак. За «Ислочь» отличился Дмитрий Комаровский.
Фото: БЕЛТА
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23 мая БАТЭ обыграл «Ислочь» 2:1 и стал пятикратным обладателем Кубка Беларуси по футболу. Борисовчане забирают этот трофей второй год подряд. Голы за БАТЭ забили...
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