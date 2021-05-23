БАТЭ стал пятикратным обладателем Кубка Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

23 мая БАТЭ обыграл «Ислочь» 2:1 и стал пятикратным обладателем Кубка Беларуси по футболу. Борисовчане забирают этот трофей второй год подряд.

Голы за БАТЭ забили Станислав Драгун и Павел Рыбак. За «Ислочь» отличился Дмитрий Комаровский.

Фото: БЕЛТА

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