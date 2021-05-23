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Первый герой Беларуси: 25 лет назад военный летчик Владимир Карват спас десятки людей ценой своей жизни
Источник материала: ОНТ
Казалось бы, места подвигу в мирное не военное время нет. Но летчики уже не раз доказывали обратное. Трагическая случайность или нет, но в это же время ровно 25 лет назад был совершен очень похожий подвиг. Военный летчик Владимир Карват ценой жизни спас мирных жителей, отведя самолет от деревень. Первого героя Беларуси помним….
Тихая и размеренная жизнь. Гостеприимные улицы. Здесь днем редко встретишь человека, все сейчас трудятся на посевной. Это деревня, каких много в Беларуси. В то же время она такая одна в своём роде. В её истории есть день, который мог стать последним – 23-е мая 1996 года. Собеседника, который может рассказать о тех событиях, найти здесь несложно.
За штурвалом самолета, который совершал учебно-тренировочный полет в Барановичском районе, был военный летчик первого класса – Владимир Карват. Уже через 8 минут полёта машина стала терять управление. Один из самых надежных истребителей в мире СУ-27 буквально загорелся в воздухе. Подполковник связался с землей и получил команду покинуть самолет. Но, как же так поступить, когда под крылом истребителя видны огни окон жилых домов. Решение нужно было принимать мгновенно. И он его принял. У летчика получилось всё так, как он задумал за 14 секунд до смерти…
Жизнь Владимира Карвата оборвалась вот на этом месте. Сейчас здесь символический знак. В поле. С одной стороны – деревня Арабовщина. С другой – Гатище. Военный летчик направил сюда пылающую машину, чтобы как можно дальше увести ее от населенных пунктов.
Позже расследование дало ответ на главный вопрос, что же случилось с самолетом. Но так ли важно это теперь?! Сердце пилота остановилось, чтобы могли биться десятки других. Жителям деревень, от которых Владимир Карват увел самолет, он подарил настоящее. И здесь это помнят – в честь него названа улица, а символический обломок самолета возле трассы рассказывает путникам историю этих мест и великого подвига.
Подвиг настоящего человека, офицера и в сердцах сослуживцев. Он навечно зачислен в списки родной воинской части. В казарме кровать и личные вещи – будто вот-вот вернётся с очередного задания. Но остается только помнить.
Даже знакомством с таким самоотверженным человеком можно гордиться. Валерий Бойко разделял с ним небо. Уверен, время катапультироваться у Владимира Карвата было. Но иначе офицер поступить не мог. Безупречный поступок.
Искренние улыбки и такое беззаботное детство. Атмосфера в средней школе № 8 Бреста. Здесь воспитали героя. Теперь она носит имя легендарного ученика. И не просто на бумаге или гравировкой по камню. О лучшем из мужчин здесь помнят каждый день. Его подвиг рисуют девчонки, а мальчишки лепят самолетики. О последних минутах жизни Владимира Карвата рассказывают в музее. Ведь, если знают самые маленькие, подвиг будет жить.
Страна знает своих героев. И, если спросить, кто такой Владимир Карват, мало кто не ответит. За проявленное мужество и героизм подполковнику присвоено звание «Героя Беларуси». Посмертно. Он стал первым, кто удостоился этой награды в суверенной стране. Эта высшая степень отличия появилась скорее по требованию времени. Ведь сегодня, когда говоришь о подвигах, на ум приходят не только герои военного времени. Большим поступкам есть место и в мирное время, когда нет боёв и не гремят пушки. И Владимир Карват тому пример. Ведь подвиг не обязанность, а личный выбор человека, для которого жизнь – высшая ценность.
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Первый герой Беларуси: 25 лет назад военный летчик Владимир Карват спас десятки людей ценой своей жизни
Казалось бы, места подвигу в мирное не военное время нет. Но летчики уже не раз доказывали обратное. Трагическая случайность или нет, но в это же время ровно 25 лет...
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