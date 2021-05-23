Первый герой Беларуси: 25 лет назад военный летчик Владимир Карват спас десятки людей ценой своей жизни

Источник материала: ОНТ

Казалось бы, места подвигу в мирное не военное время нет. Но летчики уже не раз доказывали обратное. Трагическая случайность или нет, но в это же время ровно 25 лет назад был совершен очень похожий подвиг. Военный летчик Владимир Карват ценой жизни спас мирных жителей, отведя самолет от деревень. Первого героя Беларуси помним….

Тихая и размеренная жизнь. Гостеприимные улицы. Здесь днем редко встретишь человека, все сейчас трудятся на посевной. Это деревня, каких много в Беларуси. В то же время она такая одна в своём роде. В её истории есть день, который мог стать последним – 23-е мая 1996 года. Собеседника, который может рассказать о тех событиях, найти здесь несложно.

Галина Ломская, жительница агрогородка Арабовщина: «Вечер был теплый, это уже притемнело хорошо, у нас в клубе шел фильм, молодежь была там почти вся и в это время раздался взрыв, раздался далеко, мы подумали, может быть гроза многие из клуба, которые были на мотоциклах поехали, некоторые пошли пешком уже узнали, что погиб летчик».

За штурвалом самолета, который совершал учебно-тренировочный полет в Барановичском районе, был военный летчик первого класса – Владимир Карват. Уже через 8 минут полёта машина стала терять управление. Один из самых надежных истребителей в мире СУ-27 буквально загорелся в воздухе. Подполковник связался с землей и получил команду покинуть самолет. Но, как же так поступить, когда под крылом истребителя видны огни окон жилых домов. Решение нужно было принимать мгновенно. И он его принял. У летчика получилось всё так, как он задумал за 14 секунд до смерти…

Жизнь Владимира Карвата оборвалась вот на этом месте. Сейчас здесь символический знак. В поле. С одной стороны – деревня Арабовщина. С другой – Гатище. Военный летчик направил сюда пылающую машину, чтобы как можно дальше увести ее от населенных пунктов.

Позже расследование дало ответ на главный вопрос, что же случилось с самолетом. Но так ли важно это теперь?! Сердце пилота остановилось, чтобы могли биться десятки других. Жителям деревень, от которых Владимир Карват увел самолет, он подарил настоящее. И здесь это помнят – в честь него названа улица, а символический обломок самолета возле трассы рассказывает путникам историю этих мест и великого подвига.

Подвиг настоящего человека, офицера и в сердцах сослуживцев. Он навечно зачислен в списки родной воинской части. В казарме кровать и личные вещи – будто вот-вот вернётся с очередного задания. Но остается только помнить.

Валерий Бойко, сослуживец Владимира Карвата, полковник запаса: «При расшифровке черных ящиков комиссия пришла к выводу, что летчик боролся за самолет до самого последнего. То есть он управлял самолетом до самого столкновения с землёй и вот в процессе столкновения произошел удар о приборную доску. Самолет раскололся, загорелся, и кабина была отнесена на несколько десятков метров, она не сгорела. Это на моей бытности первый случай, когда мы хоронили пилота в открытом гробу».

Даже знакомством с таким самоотверженным человеком можно гордиться. Валерий Бойко разделял с ним небо. Уверен, время катапультироваться у Владимира Карвата было. Но иначе офицер поступить не мог. Безупречный поступок.

Валерий Бойко, сослуживец Владимира Карвата, полковник запаса: «Правильнее сработать наверное не смог бы никто. Согласно руководству полетной эксплуатации – это как Библия для летчика – летчик может покинуть самолет в любой обстановке, если самолет терпит бедствие или неуправляемый, или горит. В принципе он защищен законом. Но есть такой человеческий закон, поэтому профессионально он сработал на 100% увел самолет от населенного пункта, хотя периодически у него отказывало управление».

Искренние улыбки и такое беззаботное детство. Атмосфера в средней школе № 8 Бреста. Здесь воспитали героя. Теперь она носит имя легендарного ученика. И не просто на бумаге или гравировкой по камню. О лучшем из мужчин здесь помнят каждый день. Его подвиг рисуют девчонки, а мальчишки лепят самолетики. О последних минутах жизни Владимира Карвата рассказывают в музее. Ведь, если знают самые маленькие, подвиг будет жить.

Страна знает своих героев. И, если спросить, кто такой Владимир Карват, мало кто не ответит. За проявленное мужество и героизм подполковнику присвоено звание «Героя Беларуси». Посмертно. Он стал первым, кто удостоился этой награды в суверенной стране. Эта высшая степень отличия появилась скорее по требованию времени. Ведь сегодня, когда говоришь о подвигах, на ум приходят не только герои военного времени. Большим поступкам есть место и в мирное время, когда нет боёв и не гремят пушки. И Владимир Карват тому пример. Ведь подвиг не обязанность, а личный выбор человека, для которого жизнь – высшая ценность.

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