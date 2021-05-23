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Максим Кияков: решение о посадке самолета Ryanair в Минске принял экипаж судна
Источник материала: ОНТ
В распоряжение телеканала ОНТ попала запись разговора экипажа Ryanair и диспетчера. Вот один из фрагментов:
– Это запрос по безопасности.
– Служба безопасности аэропорта получила e-mail.
То, что именно пилоты приняли решение посадить самолет в Минске, подтвердил и начальник смены Национального аэропорта Минск Максим Кияков.
23 мая поступила информация о минировании самолета Ryanair, совершавшего рейс Афины-Вильнюс. Для проверки сведений судно совершило посадку в Национальном аэропорту Минск.
Сообщение о минировании самолета не подтвердилось. Следственный комитет Беларуси
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В распоряжение телеканала ОНТ попала запись разговора экипажа Ryanair и диспетчера. Вот один из фрагментов: – Это запрос по безопасности. – Служба безопасности...
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