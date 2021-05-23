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Максим Кияков: решение о посадке самолета Ryanair в Минске принял экипаж судна

23.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Максим Кияков: решение о посадке самолета Ryanair в Минске принял экипаж судна

В распоряжение телеканала ОНТ попала запись разговора экипажа Ryanair и диспетчера. Вот один из фрагментов:

– Это запрос по безопасности.

– Служба безопасности аэропорта получила e-mail.

То, что именно пилоты приняли решение посадить самолет в Минске, подтвердил и начальник смены Национального аэропорта Минск Максим Кияков.

Максим Кияков, начальник смены Национального аэропорта Минск: «По международным правилам ближайшим аэропортом оказался Минск. По этим же правилам командир [Ryanair] принял решение сделать посадку у нас [в Национальном аэропорту Минск]. Это было решение командира экипажа [Ryanair]».

23 мая поступила информация о минировании самолета Ryanair, совершавшего рейс Афины-Вильнюс. Для проверки сведений судно совершило посадку в Национальном аэропорту Минск.

Сообщение о минировании самолета не подтвердилось. Следственный комитет Беларуси проинформировал о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об опасности.


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Теги: Минск
 
 
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В распоряжение телеканала ОНТ попала запись разговора экипажа Ryanair и диспетчера. Вот один из фрагментов: – Это запрос по безопасности. – Служба безопасности...
 
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