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Не могли поступить иначе: Беларусь простилась с летчиками, пожертвовавшими собой в авиакатастрофе в Барановичах
Источник материала: ОНТ
Военная академия, авиационный факультет. В 2010 году его окончил майор Андрей Ничипорчик, в 2020 году лейтенант Никита Куконенко. И оба, каждый день проходили мимо вот этой памятной доски Героя Беларуси – их боевого товарища лётчика Владимира Карвата. Каждый из курсантов этого факультета знает: в мае 96-го подполковник ценой собственной жизни спас белорусов от падения неуправляемого самолёта. Андрей и Никита едва ли мечтали повторить подвиг Карвата. Но важнее другое: они оказались на это способны.
Это потом слова полковника Юрия Слижикова подтвердит расшифровка бортовых самописцев. Но для него с коллегами всё было очевидным по первым кадрам с места катастрофы. К тому же в лётном братстве все хорошо друг друга знают. Они учатся и пять лет живут здесь же в военной части. Это не всё равно, что одногруппники в университете, ведь выбирают не специальность по душе, а дело всей жизни. Так не каждый сможет, поэтому их и называют штучными специалистами: для управления военными самолётами Академия готовит не больше пяти лётчиков в год, в выпуске Никиты Куконенко их было всего трое.
В этом кабинете в прошлом мае он завершал своё обучение, сидя вот за этой партой во втором ряду. И если о майоре Ничипорчике чаще говорят, как о достойном продолжателе лётной династии, о лейтенанте Куконенко вспоминают, как о мечтателе. Впрочем, для каждого лётчика небо – это сбывшаяся мечта.
Но воевать им пришлось с техникой. Самолёт ЯК-130. Таких на вооружении в белорусской армии всего 12. Было 12. Их эксплуатируют с 2015 года, подобных инцидентов в Беларуси прежде не было. Но случались они в России и Бангладеш. Правда, при отказе системы управления лётчики всякий раз успевали катапультироваться, в восьми крушениях от травм погиб лишь один из них. ЯК-130 российский учебно-боевой самолёт, он пришёл на смену чешскому «Альбатросу» – Л-39. Курс Никиты Куконенко стал экспериментальным, ребята первыми в Беларуси выпускались на ЯКах. Так что он хорошо управлял именно этим самолётом и знал его в деталях.
В этом интервью моим коллегам Никита делился своими планами: в 2021-м он хотел стать лётчиком третьего класса. Но стал для своих соотечественников героем. Как и его наставник Андрей Ничипорчик. В мирное время лётчиков не называют асами, но всё же майор Ничипорчик считался военным пилотом высшего класса. Он был готов к выполнению боевых задач в любое время суток и при любой погоде. На том самом ЯК-130 он вошёл в тройку на международных состязаниях военных лётчиков «Авиадартс». На нём же обучал молодых пилотов.
В детстве Андрей наблюдал за полётами отца, но в последние годы в этой семье всё было наоборот.
19 мая произошла как раз такая ситуация. Экипаж вылетел на учебно-тренировочный полёт из Лиды. В Барановичах, где также расположена авиабаза, к низколетящим военным самолётам жители привыкли настолько, что и не обратили внимания на штурмовик. До тех пор, пока тот не разбился.
Всё произошло очень быстро, с момента обнаружения неполадок до взрыва – около минуты. Но сказать, что лётчики не понимали, что делают, нельзя. Они доложили о неполадках руководителю полётов, и тот отдал приказ.
Пилотам стало ясно: выполнение приказа для них несовместимо с долгом – защищать своих граждан. И хоть этот долг оказался не совместим с жизнью, они не подчинились приказу.
Посмотрите на эту территорию внимательно. Вокруг дома, времени, да и возможности, увести самолёт за город, просто нет. И лётчики пикируют без надежды на собственное спасение, но с желанием спасти остальных. Да, в ближайших домах вылетели окна, туда попали осколки, есть один пострадавший, сейчас он в больнице. Но и его жизни ничто больше не угрожает.
В своём последнем выборе офицеры не колебались ни секунды. И это не просто слова, это факты, зафиксированные бортовыми самописцами.
Почему у ЯКа отказали все системы управления – ещё предстоит выяснить, до тех пор любые полёты на этих самолётах отменены. Однако выяснить Президент поручил ещё кое-что. Имена тех, для кого героическая смерть белорусских пилотов стала поводом не для гордости и благодарности, а для глумления в интернете.
В память о погибших героях тот рабочий день во Дворце Независимости начался минутой молчания. Государство обязалось помочь семьям погибших офицеров. Никите Куконенко было всего 22, Андрею Ничипорчику – 33. У него трое детей. Боль этих семей отзывается в сердцах многих белорусов. О них скорбят близкие, те, кому просто посчастливилось знать, и те, кто будет помнить.
В день, когда влюблённых в небо придавали земле, снова шёл дождь. Но реки текли людские, в этой траурной процессии родные, просто благодарные белорусы и сослуживцы от рядового до генерала.
А ведь для них, для наших героев, служение родине и её людям это работа. И, может, не стоит ждать повода, чтобы сказать за неё спасибо.
О героях, как Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко, для кого люди под крылом важнее даже себя самих в 67 написал Роберт Рождественский. Стихи стали песней, и сегодня она звучит, как напоминание: вы можете не знать, но рядом есть люди, готовые отдать за вас жизнь, даже не зная, кто вы.
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Не могли поступить иначе: Беларусь простилась с летчиками, пожертвовавшими собой в авиакатастрофе в Барановичах
Военная академия, авиационный факультет. В 2010 году его окончил майор Андрей Ничипорчик, в 2020 году лейтенант Никита Куконенко. И оба, каждый день проходили мимо вот...
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