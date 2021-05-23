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Самолет Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс
Источник материала: ОНТМинск в Вильнюс" class="one-news__figure-img">
Самолет Ryanair, совершивший экстренную посадку в Минске, вылетел в Вильнюс. Об этом
Сообщение о минировании самолета не подтвердилось. Следственный комитет Беларуси
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Самолет Ryanair, совершивший экстренную посадку в Минске, вылетел в Вильнюс. Об этом информирует официальный Telegram-канал Национального аэропорта Минск. 23 мая...
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