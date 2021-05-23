Самолет Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс

Источник материала: ОНТ

Минск в Вильнюс" class="one-news__figure-img">

Самолет Ryanair, совершивший экстренную посадку в Минске, вылетел в Вильнюс. Об этом информирует официальный Telegram-канал Национального аэропорта Минск.



23 мая поступила информация о минировании самолета Ryanair, совершавшего рейс Афины-Вильнюс. Для проверки сведений судно совершило посадку в Национальном аэропорту Минск.

Сообщение о минировании самолета не подтвердилось. Следственный комитет Беларуси проинформировал о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об опасности.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram