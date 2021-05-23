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Полиция Ливерпуля поймала наркоторговца благодаря снимку куска сыра с голубой плесенью
Источник материала: ОНТ
В Ливерпуле (Великобритания) полиция поймала наркоторговца благодаря куску сыра. На историю
39-летний житель Ливерпуля Карл Стюарт продавал кокаин, героин и другие запрещенные вещества. Для этого он пользовался шифрующим связь сервисом EncroChat.
Полиция в рамках масштабной операции Европола Venetic смогла взломать популярный у преступников мессенджер. В итоге правоохранителями был получен доступ к переписке Стюарта. Карл отправлял собеседнику фото куска сыра с голубой плесенью. Благодаря этому мужчина был опознан.
На снимке была видна рука наркодилера. Этого оказалось достаточно, чтобы проанализировать отпечатки его пальцев.
Наркоторговец был приговорен к 13,5 годам тюрьмы.
Фото: twitter / CapitalLivNews
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В Ливерпуле (Великобритания) полиция поймала наркоторговца благодаря куску сыра. На историю обращает внимание Daily Mail. 39-летний житель Ливерпуля Карл Стюарт...
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