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Полиция Ливерпуля поймала наркоторговца благодаря снимку куска сыра с голубой плесенью

23.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полиция Ливерпуля поймала наркоторговца благодаря снимку куска сыра с голубой плесенью

В Ливерпуле (Великобритания) полиция поймала наркоторговца благодаря куску сыра. На историю обращает внимание Daily Mail.

39-летний житель Ливерпуля Карл Стюарт продавал кокаин, героин и другие запрещенные вещества. Для этого он пользовался шифрующим связь сервисом EncroChat.

Полиция в рамках масштабной операции Европола Venetic смогла взломать популярный у преступников мессенджер. В итоге правоохранителями был получен доступ к переписке Стюарта. Карл отправлял собеседнику фото куска сыра с голубой плесенью. Благодаря этому мужчина был опознан.

На снимке была видна рука наркодилера. Этого оказалось достаточно, чтобы проанализировать отпечатки его пальцев.

Наркоторговец был приговорен к 13,5 годам тюрьмы.

Фото: twitter / CapitalLivNews

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В Ливерпуле (Великобритания) полиция поймала наркоторговца благодаря куску сыра. На историю обращает внимание Daily Mail. 39-летний житель Ливерпуля Карл Стюарт...
 
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