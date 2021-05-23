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Дмитриев: «Это спецоперация, которая была подготовлена и запланирована»
24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экс-кандидат в президенты – о последствиях скандала в аэропорту Минска и выводах из этой истории.
Фото TUT.BY
— Это спецоперация. Я лично вижу это так. Потому что все на это указывает. Спецоперация, которая была подготовлена и запланирована, —
По его словам, поднятый в воздух военный самолет де-факто свидетельствует
— Возникает ряд важных вопросов. Например, откуда узнали о том, что Роман Протасевич полетит именно на этом самолете?
Дмитриев считает, что одним из главных выводов из этой истории является четкий сигнал остальным политическим эмигрантам. Ведь подобными рейсами регулярно летает и Светлана Тихановская, и Павел Латушко и многие другие фигуранты списка угроз для власти.
— Получается, что такие рейсы для них стали невозможны. Да, летать над Беларусью чревато.
Сопредседатель «Говори правду» убежден, что последствия для властей будут достаточно серьезными.
— Уже прошла международная реакция.
Выводы Дмитриева из истории с посадкой самолета, которые можно сделать уже сейчас:
1. Никто не в безопасности. Белорусские спецслужбы, возможно не одни, а в кооперации с российскими, как это уже было в истории с Федутой и Зенковичем, ведут оперативную работу в европейских странах. И, не исключено, продолжат работать по списку «врагов народа».
2. Эта история может усилить изоляцию Беларуси. Не исключены изменение маршрутов полетов и запрет белорусским компаниям летать над Европой.
3. Что бы теперь не говорили власти, белорусская история после данного инцидента вышла из национальной плоскости на европейский уровень. С этого момента белорусский вопрос для политиков из ЕС, для силовых структур стран ЕС становится вопросом безопасности их граждан. Ведь у граждан закономерно возникнет вопрос, почему их безопасность не была обеспечена при перелете из одной европейской страны в другую.
4. У властей Беларуси стало еще меньше шансов на какое-то понимание со стороны европейских властей, на переговоры.
5. После этой истории в среднесрочной перспективе закрепится восприятие Беларуси, как страны-угрозы.
6. Сегодняшняя акция ставит крест на имидже Беларуси (культивированном белорусскими идеологами), как мирной и безопасной страны.
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Экс-кандидат в президенты – о последствиях скандала в аэропорту Минска.
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