ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Евросовета Шарль Мишель: инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий

24.05.2021 06:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, не останется без последствий, говорится в опубликованном вечером 23 мая коммюнике президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Президент Евросовета Шарль Мишель: инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий
Фото aa.com.tr

«Я самым решительным образом осуждаю принуждение к посадке рейса Ryanair в Минске, в Беларуси, 23 мая 2021 года и задержание властями Беларуси журналиста Романа Протасевича», — заявил Мишель.

Он призвал белорусские власти «немедленно освободить задержанного пассажира и полностью гарантировать его права».

«Лидеры ЕС обсудят этот беспрецедентный инцидент завтра на заседании Европейского совета. Этот инцидент не останется без последствий», — сообщил глава Евросовета.

Инцидент в той или иной форме осудили Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров».

Немедленного освобождения Протасевича потребовали Украина, Латвия и Эстония. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, не останется без последствий, говорится в опубликованном вечером 23 мая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская призвала обсудить ситуацию вокруг посадки самолета Ryanair в Минске на заседании Европейского совета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by