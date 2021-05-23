ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская призвала обсудить ситуацию вокруг посадки самолета Ryanair в Минске на заседании Европейского совета

24.05.2021 06:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Демократический лидер Беларуси Светлана Тихановская обсудила ситуацию с вынужденной посадкой самолета Ryanair в минском аэропорту в телефонных переговорах с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом и министром европейских дел Ирландии Томасом Бирном.

Тихановская призвала обсудить ситуацию вокруг посадки самолета Ryanair в Минске на заседании Европейского совета

Тихановская призвала Грецию (страна вылета), Ирландию (юрисдикция авиакомпании), Литву (страна прибытия) и Польшу (страна регистрации самолета) инициировать расследование по инциденту и поднять этот вопрос на заседании Европейского совета в Брюсселе 24 мая.

«Также важно усилить давление против режима Лукашенко — вплоть до введения новых санкций, запрета полетов над Беларусью и исключения Беларуси из Международной организации гражданской авиации», — говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.

Кроме того, экс-кандидат в президенты связалась с родителями задержанного в аэропорту Романа Протасевича и предложила им свою помощь, созвонилась с Павлом Латушко и Народным антикризисным управлением, чтобы выработать единую позицию по реагированию на инцидент.

Офис Тихановской связался с офисом Ryanair в Дублине и призвал компанию собрать информацию для начала расследования по факту произошедшего.

Офис направил запрос в Международную организацию гражданской авиации, а также связался с правительственными организациями США, Франции и Германии, призвав их инициировать детальное расследование, поскольку, по мнению команды Тихановской, «этот инцидент можно расценивать как акт государственного терроризма».

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Демократический лидер Беларуси Светлана Тихановская обсудила ситуацию с вынужденной посадкой самолета Ryanair в минском аэропорту в телефонных переговорах с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Павел Латушка: Трэба неадкладна прыняць чацвёрты пакет санкцый і рыхтаваць пяты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by