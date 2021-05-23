Тихановская призвала обсудить ситуацию вокруг посадки самолета Ryanair в Минске на заседании Европейского совета

Демократический лидер Беларуси Светлана Тихановская обсудила ситуацию с вынужденной посадкой самолета Ryanair в минском аэропорту в телефонных переговорах с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом и министром европейских дел Ирландии Томасом Бирном.





Тихановская призвала Грецию (страна вылета), Ирландию (юрисдикция авиакомпании), Литву (страна прибытия) и Польшу (страна регистрации самолета) инициировать расследование по инциденту и поднять этот вопрос на заседании Европейского совета в Брюсселе 24 мая.

«Также важно усилить давление против режима Лукашенко — вплоть до введения новых санкций, запрета полетов над Беларусью и исключения Беларуси из Международной организации гражданской авиации», — говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.

Кроме того, экс-кандидат в президенты связалась с родителями задержанного в аэропорту Романа Протасевича и предложила им свою помощь, созвонилась с Павлом Латушко и Народным антикризисным управлением, чтобы выработать единую позицию по реагированию на инцидент.

Офис Тихановской связался с офисом Ryanair в Дублине и призвал компанию собрать информацию для начала расследования по факту произошедшего.

Офис направил запрос в Международную организацию гражданской авиации, а также связался с правительственными организациями США, Франции и Германии, призвав их инициировать детальное расследование, поскольку, по мнению команды Тихановской, «этот инцидент можно расценивать как акт государственного терроризма».