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Генеральная прокуратура Литвы начала расследование «захвата самолета» Ryanair

24.05.2021 06:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в связи с последними событиями в Минске.

Генеральная прокуратура Литвы начала расследование «захвата самолета» Ryanair
Фото theins.ru

«Начато досудебное расследование захвата самолета и запрещенного международным правом обращения с людьми», — цитирует delfi.lt руководителя по вопросам коммуникации Генпрокуратуры Эляну Мартинонене.

Расследование проводит Бюро криминальной полиции Литвы.

«Поскольку сегодня уже начато досудебное расследование, мы попросили прилетевших о понимании, чтобы для ускорения расследования вопросы должностных лиц были заданы еще сегодня вечером, чтобы как можно более оперативно собрать информацию», — заявила журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, которая встретилась с пассажирами Ryanair после прилета в Вильнюс.

«Работает большая команда следователей, чтобы не задерживать людей, мы быстро опрашиваем всех и собираем все данные», — сообщил начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в связи с последними событиями в Минске.
 
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