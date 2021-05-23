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Украина, Латвия и Эстония требуют немедленного освобождения Протасевича
Источник материала: Навiны
Немедленного освобождения журналиста Романа Протасевича,
«Снова тревожные новости из Беларуси. В этот раз в Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусской власти. Требуем его немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы», — заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
«Совершенно недопустимым и противоречащим международному праву» назвал случившееся министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Международная реакция, по его мнению, должна быть «сильной и эффективной». Ринкевич сообщил, что на борту было два гражданина Латвии.
Министр позвонил временной поверенной в делах Беларуси в Латвии Наталье Садовской и «выразил протест против принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, потребовал освободить граждан Латвии и оппозиционера Романа Протасевича».
МИД Эстонии назвал «шокирующим актом белорусского режима» принудительную посадку самолета с Протасевичем на борту, потребовал его освобождения и международного расследования «этого беспрецедентного события».
Негативное отношение к действиям белорусских властей выразили также Германия, Греция, Литва, Польша, Франция, руководство Евросоюза, НАТО. сообщает
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