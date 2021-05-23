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Украина, Латвия и Эстония требуют немедленного освобождения Протасевича

24.05.2021 06:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Немедленного освобождения журналиста Романа Протасевича, задержанного в Минске после вынужденной посадки самолета Ryanair, следовавшего рейсом Афины — Вильнюс, потребовал официальный Киев.

Украина, Латвия и Эстония требуют немедленного освобождения Протасевича
Роман Протасевич. Фото вДудь

«Снова тревожные новости из Беларуси. В этот раз в Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусской власти. Требуем его немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы», — заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Совершенно недопустимым и противоречащим международному праву» назвал случившееся министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Международная реакция, по его мнению, должна быть «сильной и эффективной». Ринкевич сообщил, что на борту было два гражданина Латвии.

Министр позвонил временной поверенной в делах Беларуси в Латвии Наталье Садовской и «выразил протест против принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, потребовал освободить граждан Латвии и оппозиционера Романа Протасевича».

МИД Эстонии назвал «шокирующим актом белорусского режима» принудительную посадку самолета с Протасевичем на борту, потребовал его освобождения и международного расследования «этого беспрецедентного события».

Негативное отношение к действиям белорусских властей выразили также Германия, Греция, Литва, Польша, Франция, руководство Евросоюза, НАТО. сообщает БелаПАН.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Немедленного освобождения журналиста Романа Протасевича, задержанного в Минске после вынужденной посадки самолета Ryanair, следовавшего ре
 
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