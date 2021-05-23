Сборная Беларуси обыграла команду Швеции на ЧМ-2021 по хоккею

Национальная сборная Беларуси по хоккею одержала первую победу на групповом раунде чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.



Фото hockey.by

23 мая команда Михаила Захарова со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) обыграла сборную Швеции. Единственную шайбу забросил форвард «Гомеля» Герман Нестеров.

В рамках чемпионатов мира Беларусь впервые обыграла Швецию.

В первом матче турнира белорусские хоккеисты проиграли команде Словакии — 2:5 . 24 мая следующая встреча — со сборной Чехии (начало в 16:15).

Сборная же Швеции потерпела уже два поражения подряд. В стартовом матче «тре крунур» уступили команде Дании — 3:4.

Турнирное положение в группе А: Россия, Словакия, Швейцария — по 6 очков, Дания, Беларусь — по 3, Швеция, Чехия, Великобритания — по 0.