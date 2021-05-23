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IATA проведет расследование инцидента с самолетом компании Ryanair

24.05.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила о необходимости проведения тщательного расследования инцидента с самолетом компании Ryanair в Беларуси.

Об этом говорится в сообщении организации в twitter.

"Мы решительно осуждаем любое вмешательство или требование о посадке самолетов гражданской авиации, которое противоречит нормам международного права", - сказано в сообщении.

«Детали инцидента с рейсом #FR4978 требуют уточнения. Необходимо полное расследование компетентными международными органами», - также сказано в сообщении.

 
 
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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила о необходимости проведения тщательного расследования инцидента с самолетом компании Ryanair в Беларуси.
 
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