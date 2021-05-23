Самолет Ryanair вылетел из аэропорта Минска

Источник материала: АФН

Самолет авиакомпании самолет Ryanair, который белорусские власти насильно посадили в в национальном аэропорту Минска, вылетел в Вильнюс.

"Boeing 737-800 Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс", - сообщила пресс-служба аэропорта.

Как сообщалось, именно белорусская диспетчерская служба информировала пилотов о возможном минировании самолета и дала указание совершить посадку в Минске, несмотря на то, что самолет де-факто находился куда ближе к Вильнюсу, чем к столице синеокой.

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