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Самолет Ryanair вылетел из аэропорта Минска
Источник материала: АФН
Самолет авиакомпании самолет Ryanair, который белорусские власти насильно посадили в в национальном аэропорту Минска, вылетел в Вильнюс.
"Boeing 737-800 Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс", - сообщила пресс-служба аэропорта.
Как сообщалось, именно белорусская диспетчерская служба информировала пилотов о возможном минировании самолета и дала указание совершить посадку в Минске, несмотря на то, что самолет де-факто находился куда ближе к Вильнюсу, чем к столице синеокой.
Акт международного воздушного пиратства был совершен ради возможности ареста основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Арест Протасевича подтвердил ГУБОПиК.
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Самолет авиакомпании самолет Ryanair, который белорусские власти насильно посадили в в национальном аэропорту Минска, вылетел в Вильнюс.
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