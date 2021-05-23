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Генсек НАТО назвал инцидент с самолетом в Минске опасным

24.05.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair является опасным инцидентом, требующим международного расследования.

Об этом заявил в воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

"Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров", - написал он в Twitter. Столтенберг подчеркнул, что НАТО внимательно следит за ситуацией и сообщениями о задержании Романа Протасевича.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair является опасным инцидентом, требующим международного расследования.
 
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