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Британия пообещала последствия за «неслыханный поступок Лукашенко»

24.05.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Великобритании предупредил о "серьезных последствиях", которые будут иметь действия властей Беларуси в отношении задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

"Соединенное Королевство встревожено сообщениями об аресте журналиста NEXTA Романа Протасевича и обстоятельствах, которые привели к тому, что самолет, на борту которого он летел, был вынужден приземлиться в Минске. Мы координируем свои действия с нашими союзниками. Неслыханный поступок Лукашенко будет иметь серьезные последствия", - написал в в Twitter глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

 
Теги: Минск
 
 
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МИД Великобритании предупредил о "серьезных последствиях", которые будут иметь действия властей Беларуси в отношении задержанного в Минске основателя Telegram-канала...
 
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