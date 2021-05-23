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Британия пообещала последствия за «неслыханный поступок Лукашенко»
Источник материала: АФН
МИД Великобритании предупредил о "серьезных последствиях", которые будут иметь действия властей Беларуси в отношении задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
"Соединенное Королевство встревожено сообщениями об аресте журналиста NEXTA Романа Протасевича и обстоятельствах, которые привели к тому, что самолет, на борту которого он летел, был вынужден приземлиться в Минске. Мы координируем свои действия с нашими союзниками. Неслыханный поступок Лукашенко будет иметь серьезные последствия", - написал в в Twitter глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
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МИД Великобритании предупредил о "серьезных последствиях", которые будут иметь действия властей Беларуси в отношении задержанного в Минске основателя Telegram-канала...
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