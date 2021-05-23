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Ryanair получила указание посадить лайнер в Минске от белорусских диспетчеров

24.05.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Авиакомпания Ryanair получила указание посадить в Минске самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, от белорусских диспетчеров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий ирландской авиакомпании.

"Экипаж рейса Ryanair, следовавший из Афин и Вильнюс сегодня, был предупрежден диспетчерской службой Беларуси о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил инструкции перенаправить борт в ближайший аэропорт - Минск", - информировали в Ryanair, уточнив, что после осуществленной белорусскими властями проверки на борту "не было обнаружено ничего подозрительного".

"Ryanair известила профильные национальные европейские агентства и службы безопасности и приносит искренние извинения всем пассажирам за задержку, произошедшую по независящим от Ryanair причинам", - отметили в авиаперевозчике.

В свою очередь, глава компании Михал Качмарчик сообщил, что самолет, приземлившийся в Беларуси, принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании Ryanair Sun

"…самолет находился над территорией Беларуси и должен был следовать предписаниям белорусской авиадиспетчерской службы", - пояснил он действия пилотов.

 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания Ryanair получила указание посадить в Минске самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, от белорусских диспетчеров.
 
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