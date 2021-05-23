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Польша будет добиваться в ЕС запрета полетов для белорусских авиакомпаний

24.05.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Польша считает необходимым включить в список новых санкций ЕС против Беларуси из-за ситуации с самолетом Ryanair запрет полетов белорусских авиалиний.

Об этом сообщил в воскресенье Польскому агентству печати премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

"Санкции должны касаться в первую очередь вопросов воздушного движения над территорией Беларуси и запрета полетов для белорусских авиакомпаний. Последствия также должны нести лица, непосредственно ответственные за террористические действия", - утверждает премьер.

Ранее в Twitter Моравецкий сообщил, что обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой расширить повестку предстоящего в понедельник саммита ЕС и рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских властей из-за инцидента с самолетом и задержания находившегося на его борту одного из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. По словам главы польского правительства, он дополнительно обсудит с Мишелем этот вопрос в воскресенье вечером.

 
 
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Польша считает необходимым включить в список новых санкций ЕС против Беларуси из-за ситуации с самолетом Ryanair запрет полетов белорусских авиалиний.
 
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