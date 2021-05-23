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Посмотрите на реакцию мировых СМИ на чрезвычайную ситуацию с самолетом Ryanair в Минске. Главная новость - арест журналиста
Источник материала: Партизан
СМИ прогнозируют, что Александр Лукашенко столкнется с последствиями,
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Посмотрите на реакцию мировых СМИ на чрезвычайную ситуацию с самолетом Ryanair в Минске. Главная новость - арест журналиста
СМИ прогнозируют, что Александр Лукашенко столкнется с последствиями, пишет НН
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