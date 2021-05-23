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Самолет Ryanair приземлился в Вильнюсе. Он вылетел из Минска без шести пассажиров
Источник материала: Партизан
Руководитель НАУ Павел Латушко утверждает, что самолетом Ryanair, который совершил экстренную посадку, из Минска в Вильнюс не вылетели шесть человек, в том числе четверо гражданин России.
Появились неофициальные сведения, что в Минске также была задержана девушка Романа. Кто остальные пассажиры, отказавшиеся лететь дальше, неизвестно.
В итоге самолет приземлился в Вильнюсе с опозданием на 8 с половиной часов.
Без последствий этот инцидент явно не останется. Например, официальные лица Польши уже требуют запрета на пролет белорусских самолетов в небе ЕС.
Инцидент с самолетом сегодня главная тема всех мировых СМИ. Многие эксперты утверждают, что на такое не решились бы ни в Иране, ни в Северной Корее.
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Руководитель НАУ Павел Латушко утверждает, что самолетом Ryanair, который совершил экстренную посадку, из Минска в Вильнюс не вылетели шесть человек, в том числе...
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