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Ryanair: Об угрозе в самолете Афины—Вильнюс сообщили диспетчеры из Беларуси
Источник материала: Партизан
Как выяснилось, экипажу самолета, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
Об этом
«Самолет благополучно приземлился, пассажиров высадили, а местные службы проверили самолет. Ничего не было обнаружено, и примерно через два часа власти разрешили самолету вылететь [в Вильнюс] вместе с пассажирами и экипажем», — говорится в заявлении компании.
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Как выяснилось, экипажу самолета, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт...
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