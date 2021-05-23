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Ryanair: Об угрозе в самолете Афины—Вильнюс сообщили диспетчеры из Беларуси

24.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как выяснилось, экипажу самолета, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс,  сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Об этом «Новой газете» заявили в авиакомпании.

«Самолет благополучно приземлился, пассажиров высадили, а местные службы проверили самолет. Ничего не было обнаружено, и примерно через два часа власти разрешили самолету вылететь [в Вильнюс] вместе с пассажирами и экипажем», — говорится в заявлении компании.
 
Теги: Минск
 
 
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Как выяснилось, экипажу самолета, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс,  сообщили диспетчеры из Беларуси, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт...
 
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