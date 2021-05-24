Зачем директор ЦРУ создал организацию NED и при чем здесь демократия и Беларусь? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Каким будет будущее Беларуси, решать белорусам. И не на площадях и перекрестках, а в правовом поле, по закону. Впрочем, за пределами страны немало сил, которые также стремятся повлиять на политические процессы. И здесь надо различать декларации и реальные цели – получить влияние. А лучше – управление. Для этого создаются центры и фонды, которые под разного рода ширмами и вывесками финансируют тех, на кого делают ставку. Но все это, разумеется, не выносится на публику.

Но иногда тайное становится явным. Так, на неделе российские пранкеры от имени Светланы Тихановской созвонились с руководителями американского Национального фонда в поддержку демократии. Сокращенно она называется NED. Получился не столько розыгрыш, сколько политический каминг-аут. Или краткий курс саморазоблачения, которого, впрочем, достаточно, чтобы понять суть фонда, у которого, кстати, как минимум два куратора по работе в Беларуси. И заявления о том, что «не участвуем», а просто «интересуемся и наблюдаем», превращаются в фейк.

Ведь «американская рука» при поддержке новой администрации Байдена проявляет не просто интерес к протестам в Беларуси и России. Эта рука готова кормить и взращивать, направлять и координировать оппозицию. В рубрике «Антифейк» Игорь Тур – о том, на какой почве зарождался NED.

Я тезисно обозначу историческую платформу, а вы, если интересно, изучите сами, потому что говорить по этой теме можно очень долго. 30 марта 1981 года на президента США Рональда Рейгана, который всего два месяца назад вступил в должность, совершается покушение.

Есть такая методология получения полного психологического контроля над человеком: создать условия, после которых субъект начнёт испытывать панический страх, а затем предложить ему гарантии, что поводов для повторения страха не случится. Взамен он даст что угодно. И вот во времена Рейгана резко усиливается роль и сила спецслужб в американской политике. Если чуть глубже – в эти годы происходит усиление сотрудничества гражданской и военной разведок США, на эти цели резко возрастают расходы. А методология расширяется до типично чекистской – не выяснять, где в Афганистане стратегические объекты и пытаться разбомбить их с воздуха, а обучить и вооружить местных моджахедов, пусть они и воюют в нужную сторону. До самих моджахедов, как и до Афганистана, ЦРУ всё равно, всё это – операция по отвлечению внимания СССР. Операция, кстати, имела название «Циклон» и до сих пор остаётся самой дорогостоящей в истории ЦРУ. А актёр Рейган, который был вроде как крайне религиозным, в нашей истории останется как автор фразы «империя зла» по отношению к Союзу.

Кстати, Рейгана на президентство во многом привела критика действий Картера и его правой руки, польского американца Бжезинского (позже причастного к «Национальному фонду демократии», организации Freedom House и другим НКО), и Рональд пообещал разведке возможности «выполнять работу без каких-либо помех».

Слово своё он сдержал – разведсообщество США получает полный карт-бланш, суть объединённых аналитических докладов становится нечитаемой для президента, директором ЦРУ назначается Уильям Кейси, которого позже назовут самым влиятельным главой управления со времён, какая ирония, Аллена Даллеса. Даже вице-президентом назначается Джордж Буш-старший, тоже в прошлом – глава ЦРУ, и именно Джордж Буш-старший сменит Рейгана на посту президента – впервые с 1929-го не произойдёт смены партийной принадлежности главы США.

При чём здесь Беларусь? При Рейгане и по инициативе директора ЦРУ Кейси создаётся «Фонд поддержки демократии», сокращённо NED. Он якобы финансирует программы для развития гражданского общества по всему миру, хотя фактически – это спонсирование цветных революций. NED на своём сайте пишет, что финансировал оппозиционные движения «Солидарность» в Польше, «Хартия 77» в Чехословакии, «Отпор» – в Сербии. И многие другие.

При чём здесь ЦРУ США? Один из основателей фонда Аллен Вайнштейн в 1991-м сказал следующее: «Многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад ЦРУ делало тайно». А президент NED Карл Гершман объяснял всё так: «Для демократических кругов по всему миру было бы нежелательно получение финансирования напрямую из ЦРУ, поэтому и был создан фонд». Откуда деньги у фонда? Из бюджета США как часть расходов Госдепартамента и от частных организаций. Правда, и фонд Смита Ричардсона, и фонд Джона Олина, и фонд Линди и Гарри Брэдли (это всё доноры NED) финансируются федеральными контрактами, то есть бюджетом США.

Почему мы говорим об этом сегодня? Ну, уже очевидно, что я подвожу к пранкерам Лексусу и Вовану, которым демократизаторы из NEDa растрезвонили прилично.

И не могу отказать себе в удовольствии ещё раз посмотреть на лица насажденцев демократии, когда они понимают, что разболтали секреты на весь мир.

В чём фейк? А зачем организации NED, то есть ЦРУ, спонсировать уличные протесты вплоть до масштабирования в сторону цветных революций? Да, всё понятно, политические интересы США, передел мира, касательно Беларуси – смена власти для того, чтобы отсечь союзника у главного врага – России. Но это ведь не функция разведки, не для этого работает ЦРУ. Вот главный фрагмент, что действительно нужно NED.

Как стыкуется финансирование демократии или даже цветной революции с просьбой сбора разведданных о военных учениях Беларуси и России? Как же это влияет на демократию? Никак. Даже отвратительная истинная цель NED – финансирование переворотов через уличные протесты и кровь – это ложь. Нужны данные об армии, только лишь они, и даже цветная революция – это легенда. Ну, вот поймали NED на правде – но мы ведь все говорим о политике. А это проблема Госдепартамента, а не ЦРУ. И всякие иные объединения беглых силовиков финансируются совершенно не для демократии и даже не для протестов. Потому что в массиве пустых документов, которые пытаются слить изнутри, может проскочить тот, который представляет реальный интерес для разведки. И когда NED финансирует в Беларуси, скажем, безобидные демократические инициативы в Витебске, то активисты как-то странно активничают всё ближе и ближе к месту дислокации Сил специальных операций. А контрразведка отвечает самым действенным способом – публичным раскрытием оппонентов, я про фильмы « Манкурты » и « Убить Президента ». Мы живём в удивительное время, когда методы и принципы работы спецслужб становятся гласными. Один большой, растянутый во времени «Антифейк». Подозреваю, что это удивительно и для нас, и для них. И добавлю от себя – когда Президент говорил, что будет «очень интересно», я даже и подумать не мог, что настолько.

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