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Вступительная кампания-2021: какие специальности предлагают белорусские вузы абитуриентам в этом году?
Источник материала: ОНТ
Конец мая – совсем скоро в Беларуси завершается учебный год. Впереди каникулы. Но у выпускников впереди, пожалуй, самая горячая пора – вступительная кампания. Наши вузы готовы принять в новом учебном году 55 тысяч студентов. Причем можно выбрать не только классические, но и совершенно новые специальности.
Выпускник БНТУ Евгений Ботько уже больше шести лет работает на белорусской АЭС. С будущей профессией определился ещё в старших классах, как раз тогда в стране активно обсуждался вопрос строительства своей атомной электростанции. Евгений захотел стать частью исторического события и не прогадал, сразу после вуза его распределили в Островец.
Помимо любимого дела, Евгений открыл для себя и молодой, но уже развитый в инфраструктуре город, где выпускник столичного вуза создал семью и растит ребёнка.
Специалистов для атомной отрасли в нашей стране достаточно, 900 выпускников уже готовы к работе, ещё полтысячи обучаются. БНТУ сегодня главный поставщик кадров в отрасли. По отдельным специальностям на одного выпускника приходит до четырех заявок от предприятий.
Фактически поступая в вуз, студент уверен в том, что работу ему искать не придётся. Плюс, выбирая даже классическую специальность, выпускник останется в тренде, образовательный процесс шагает в ногу со временем.
Стать студентом престижного университета непросто: во-первых, необходимо иметь высокий балл аттестата, а ещё пройти ЦТ. Чтобы поступить на востребованную специальность, например, в столичный медвуз, нужно порядка 380 баллов. И в этом году планка вряд ли снизится, но будущий диплом врача это оправдает, в том числе и для иностранных студентов.
Александр Бранд из Израиля. Уже четыре года в Беларуси он получает высшее медицинское образование, чтобы у себя на Родине, где, к слову, медицина считается одной из ведущих в мире, работать терапевтом.
В столичном медицинском сегодня учатся пять тысяч белорусов и более двух тысяч иностранцев. Индия и США, Турция и Польша, Литва и Палестина. География насчитывает почти 50 стран. В этом году в университете ждут 970 студентов из Беларуси и более 400 иностранцев.
Врач, учитель, инженер, экономист или пилот. Реализовать себя в любимом деле может каждый. В Беларуси практический каждый год появляются новые специальности, только в 2021 году в вузах их будет 15, четыре из них – абсолютно уникальные для нашей страны.
Для тех, кто ещё не определился с вузом, ещё есть время – вступительная кампания стартует с 20 июля. А вот испытания из-за пандемии по отдельным предметам, как и в прошлом году, будут проходить в два дня. Уже в сентябре высшие учебные заведения готовы принять около 55 тысяч студентов и больше половины на бюджет. В тренде останутся технологи, экономисты и медики.
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Вступительная кампания-2021: какие специальности предлагают белорусские вузы абитуриентам в этом году?
Конец мая – совсем скоро в Беларуси завершается учебный год. Впереди каникулы. Но у выпускников впереди, пожалуй, самая горячая пора – вступительная кампания. Наши...
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