Вступительная кампания-2021: какие специальности предлагают белорусские вузы абитуриентам в этом году?

Источник материала: ОНТ

Конец мая – совсем скоро в Беларуси завершается учебный год. Впереди каникулы. Но у выпускников впереди, пожалуй, самая горячая пора – вступительная кампания. Наши вузы готовы принять в новом учебном году 55 тысяч студентов. Причем можно выбрать не только классические, но и совершенно новые специальности.





Выпускник БНТУ Евгений Ботько уже больше шести лет работает на белорусской АЭС. С будущей профессией определился ещё в старших классах, как раз тогда в стране активно обсуждался вопрос строительства своей атомной электростанции. Евгений захотел стать частью исторического события и не прогадал, сразу после вуза его распределили в Островец.

Евгений Ботько, руководитель группы организации эксплуатации производственно-технического отдела Белорусской АЭС: «В рамках госпрограммы подготовки кадров удалось посетить в качестве практики зарубежные атомные станции, Россия и Украина. Плюс приглашали специалистов в своё время тоже поработавших на атомных станциях за рубежом. Все, даже те, кто поступали в 2010 году, видели в атомной станции большие перспективы и возможности. После строительства АЭС в нашей стране параллельно идёт создание новых отраслей, в рамках ядерной энергетики».

Помимо любимого дела, Евгений открыл для себя и молодой, но уже развитый в инфраструктуре город, где выпускник столичного вуза создал семью и растит ребёнка.

Специалистов для атомной отрасли в нашей стране достаточно, 900 выпускников уже готовы к работе, ещё полтысячи обучаются. БНТУ сегодня главный поставщик кадров в отрасли. По отдельным специальностям на одного выпускника приходит до четырех заявок от предприятий.

Фактически поступая в вуз, студент уверен в том, что работу ему искать не придётся. Плюс, выбирая даже классическую специальность, выпускник останется в тренде, образовательный процесс шагает в ногу со временем.

Стать студентом престижного университета непросто: во-первых, необходимо иметь высокий балл аттестата, а ещё пройти ЦТ. Чтобы поступить на востребованную специальность, например, в столичный медвуз, нужно порядка 380 баллов. И в этом году планка вряд ли снизится, но будущий диплом врача это оправдает, в том числе и для иностранных студентов.

Александр Бранд из Израиля. Уже четыре года в Беларуси он получает высшее медицинское образование, чтобы у себя на Родине, где, к слову, медицина считается одной из ведущих в мире, работать терапевтом.

Александр Бранд (Израиль), студент 4 курса Белорусского медицинского университета: «У нас очень большая конкуренция, и это занимает иногда по 2-3 года на поступление, хотел сэкономить время. Сравнивали цены в Латвии, Польше и Литве, и Беларусь в этом плане тоже выигрывала. Условия благоприятные за меньшие деньги. Мы не ожидали такого уровня преподавания, мы не ожидали, что преподаватели будут владеть английским на таком уровне».

В столичном медицинском сегодня учатся пять тысяч белорусов и более двух тысяч иностранцев. Индия и США, Турция и Польша, Литва и Палестина. География насчитывает почти 50 стран. В этом году в университете ждут 970 студентов из Беларуси и более 400 иностранцев.

Врач, учитель, инженер, экономист или пилот. Реализовать себя в любимом деле может каждый. В Беларуси практический каждый год появляются новые специальности, только в 2021 году в вузах их будет 15, четыре из них – абсолютно уникальные для нашей страны.

Для тех, кто ещё не определился с вузом, ещё есть время – вступительная кампания стартует с 20 июля. А вот испытания из-за пандемии по отдельным предметам, как и в прошлом году, будут проходить в два дня. Уже в сентябре высшие учебные заведения готовы принять около 55 тысяч студентов и больше половины на бюджет. В тренде останутся технологи, экономисты и медики.





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