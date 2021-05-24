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Страну накроет область повышенного атмосферного давления
Источник материала: Навiны
В первый день недели на большую часть территории Беларуси распространится область повышенного атмосферного давления.
По прогнозу Белгидромета, ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер юго-западный, западный сильный порывистый.
Из-за гроз объявлен желтый уровень опасности.
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В первый день недели на большую часть территории Беларуси распространится область повышенного атмосферного давления.
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