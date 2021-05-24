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Глава ОБСЕ потребовала от Минска немедленных объяснений ситуации с самолетом Ryanair

24.05.2021 07:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Действующий председатель ОБСЕ глава МИД Швеции Анн Линде осудила обстоятельства задержания журналиста Романа Протасевича в Минске, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Глава ОБСЕ потребовала от Минска немедленных объяснений ситуации с самолетом Ryanair
Фото из микроблога Анн Линде

«Я встревожена сообщениями о том, что гражданский самолет был вынужден приземлиться в Минске, чтобы арестовали независимого журналиста Романа Пратасевича, — сказала Линде. — Это глубоко тревожное и безрассудное поведение. Я призываю Беларусь немедленно освободить журналиста Протасевича».

Линде потребовала от Минска немедленных объяснений произошедшего, пишет БелаПАН.

Она также призвала белорусские власти соблюдать все свои международные обязательства, в том числе в отношении свободы СМИ и прав человека.

Инцидент в той или иной форме осудили Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий.

Немедленного освобождения Протасевича потребовали Украина, Латвия и Эстония. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.

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Теги: Минск
 
 
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Действующий председатель ОБСЕ глава МИД Швеции Анн Линде осудила обстоятельства задержания журналиста Романа Протасевича в Минске, сообщает пресс-служба ОБСЕ.
 
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