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Глава ОБСЕ потребовала от Минска немедленных объяснений ситуации с самолетом Ryanair
Источник материала: Навiны
Действующий председатель ОБСЕ глава МИД Швеции Анн Линде осудила обстоятельства задержания журналиста Романа Протасевича в Минске, сообщает пресс-служба ОБСЕ.
«Я встревожена сообщениями о том, что гражданский самолет был вынужден приземлиться в Минске, чтобы арестовали независимого журналиста Романа Пратасевича, — сказала Линде. — Это глубоко тревожное и безрассудное поведение. Я призываю Беларусь немедленно освободить журналиста Протасевича».
Линде потребовала от Минска немедленных объяснений произошедшего, пишет БелаПАН.
Она также призвала белорусские власти соблюдать все свои международные обязательства, в том числе в отношении свободы СМИ и прав человека.
Инцидент в той или иной форме
Немедленного освобождения Протасевича
Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.
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Действующий председатель ОБСЕ глава МИД Швеции Анн Линде осудила обстоятельства задержания журналиста Романа Протасевича в Минске, сообщает пресс-служба ОБСЕ.
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