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Ryanair неуклюже оправдывается, перекладывая вину за инцидент на Минск

24.05.2021 07:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Информацию о потенциальной угрозе на борту самолета, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс, экипаж получил от белорусского управления воздушным движением, сказано в официальном заявлении авиакомпании Ryanair, распространенном вечером 23 мая в связи с инцидентом, произошедшим в небе над Беларусью.

Ryanair неуклюже оправдывается, перекладывая вину за инцидент на Минск

«Экипаж рейса Ryanair из Афин в Вильнюс сегодня (23 мая) был уведомлен управлением воздушным движением Беларуси о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил указание уйти в ближайший аэропорт, Минск, — говорится в заявлении. — Самолет благополучно приземлился, и пассажиры были выгружены, а проверка безопасности была выполнена местными властями».

«Ничего неблагоприятного не было обнаружено, и власти разрешили самолету вылететь вместе с пассажирами и экипажем после семи часов по приземлении в Минске, — отметили в Ryanair. — Самолет вылетел в Вильнюс в 18.50 по британскому времени (20.50 по местному времени Минска) и благополучно приземлился в 19.25 (21.25 по местному времени)».

Компания уведомила соответствующие и европейские агентства и принесла в связи с инцидентом свои извинения всем пострадавшим пассажирам. На задержку Ryanair не мог повлиять, подчеркивается в заявлении, пишет БелаПАН.

Инцидент в той или иной форме осудили Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий.

Немедленного освобождения Протасевича потребовали Украина, Латвия и Эстония. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Минск
 
 
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