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Ryanair неуклюже оправдывается, перекладывая вину за инцидент на Минск
Источник материала: Навiны
Информацию о потенциальной угрозе на борту самолета, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс, экипаж получил от белорусского управления воздушным движением, сказано в официальном заявлении авиакомпании Ryanair, распространенном вечером 23 мая в связи с
«Экипаж рейса Ryanair из Афин в Вильнюс сегодня (23 мая) был уведомлен управлением воздушным движением Беларуси о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил указание уйти в ближайший аэропорт, Минск, — говорится в заявлении. — Самолет благополучно приземлился, и пассажиры были выгружены, а проверка безопасности была выполнена местными властями».
«Ничего неблагоприятного не было обнаружено, и власти разрешили самолету вылететь вместе с пассажирами и экипажем после семи часов по приземлении в Минске, — отметили в Ryanair. — Самолет вылетел в Вильнюс в 18.50 по британскому времени (20.50 по местному времени Минска) и благополучно приземлился в 19.25 (21.25 по местному времени)».
Компания уведомила соответствующие и европейские агентства и принесла в связи с инцидентом свои извинения всем пострадавшим пассажирам. На задержку Ryanair не мог повлиять, подчеркивается в заявлении, пишет БелаПАН.
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Информацию о потенциальной угрозе на борту самолета, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс, экипаж получил от белорусского управления воздушным движением,...
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