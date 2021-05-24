ЧМ-2021. Чехия — Беларусь: сможет ли Захаров «снять скальп» с еще одного раненого зверя?

Свой третий поединок на чемпионате мира по хоккею проведет сегодня национальная сборная Беларуси (начало в 20.15).



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Как и вчера (белорусы обыграли шведов — 1:0 ) соперником будет один из грандов мирового хоккея. Чешская команда потерпела на турнире два поражения (3:4 — от России, 2:5 — от Швейцарии). Похоже, что для дружины Филипа Пешана матч с белорусами станет последней возможностью не потерять шансы для выхода в плей-офф.

Несмотря на неудачи шестикратные чемпионы мира у букмекеров являются явными фаворитами:

победа Чехии — 1.23;

ничья — 10.50;

победа Беларуси — 11.50.

Также в группе А сегодня словаки встретятся с россиянами (начало в 16:15).