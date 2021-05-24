|
ЧМ-2021. Чехия — Беларусь: сможет ли Захаров «снять скальп» с еще одного раненого зверя?
Источник материала: Навiны
Свой третий поединок на
Как и вчера (белорусы обыграли шведов —
Несмотря на неудачи шестикратные чемпионы мира у букмекеров являются явными фаворитами:
Также в группе А сегодня словаки встретятся с россиянами (начало в 16:15).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свой третий поединок на чемпионате мира по хоккею проведет сегодня национальная сборная Беларуси (начало в 20.15).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)