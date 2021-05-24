ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЧМ-2021. Чехия — Беларусь: сможет ли Захаров «снять скальп» с еще одного раненого зверя?

24.05.2021 07:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Свой третий поединок на чемпионате мира по хоккею проведет сегодня национальная сборная Беларуси (начало в 20.15).

ЧМ-2021. Чехия — Беларусь: сможет ли Захаров «снять скальп» с еще одного раненого зверя?
Фото носит иллюстративный характер

Как и вчера (белорусы обыграли шведов — 1:0) соперником будет один из грандов мирового хоккея. Чешская команда потерпела на турнире два поражения (3:4 — от России, 2:5 — от Швейцарии). Похоже, что для дружины Филипа Пешана матч с белорусами станет последней возможностью не потерять шансы для выхода в плей-офф.

Несмотря на неудачи шестикратные чемпионы мира у букмекеров являются явными фаворитами:   

  • победа Чехии — 1.23;
  • ничья — 10.50;
  • победа Беларуси — 11.50.

Также в группе А сегодня словаки встретятся с россиянами (начало в 16:15).

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свой третий поединок на чемпионате мира по хоккею проведет сегодня национальная сборная Беларуси (начало в 20.15).
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержание Протасевича: США координируют свой ответ с партнерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by