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Правительство Литвы: будем добиваться закрытия пространства Беларуси для международных рейсов

24.05.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье самолет Афины-Вильнюс был вынужден приземлиться в Минске. Литовское правительство назвало это» государственным террористическим действием « и пообещало добиваться закрытия воздушного пространства Беларуси для международных полетов.

Правительство Литвы: будем добиваться закрытия пространства Беларуси для международных рейсов
Фото: Delfi.lt
Поскольку в воскресенье Минск вынудил приземлиться гражданский самолет, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, литовское правительство назвало это «государственным террористическим действием», и обещает добиваться закрытия воздушного пространства Беларуси для международных полетов, пишет Delfi.lt

В распространенном в воскресенье сообщении отмечается, что действия Беларуси демонстрируют, что воздушное пространство этой страны не является безопасным для всех, а Литва будет требовать «четкого и бескомпромиссного» ответа международного сообщества. «ЕС должен предпринять действенные меры по защите всех лиц, гражданами какой бы страны они не являлись, если им грозит опасность по причине неадекватных действий режима. Вместе с международными партнерами мы будем добиваться того, чтобы белорусское воздушное пространство было закрыто для международных рейсов. То, что произошло сегодня, является выпадом не только против Литвы, но и сигналом для всего Евросоюза и международных организаций», — говорится в заявлении.
 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье самолет Афины-Вильнюс был вынужден приземлиться в Минске. Литовское правительство назвало это» государственным террористическим действием « и...
 
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