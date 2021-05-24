Басков: Беларусь получила компенсацию от IIHF за перенос матчей





ЧМ© Photo : Федерация хоккея Республики Беларусь





пишет Sputnik. Беларусь получила компенсацию от Международной федерации хоккея, деньги были направлены в бюджет для возмещения финансов, затраченных на подготовку к чемпионату мира, сообщил в эфире телеканала СТВ председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков,Sputnik.





По его словам, была проделана большая работа по подготовке к мировому форуму, на что страна потратила много денег.





"Мы со своей стороны получили компенсацию от Международной федерации хоккея, благодаря которой мы возместили все деньги в бюджет, затраченные на подготовку к чемпионату. Плюс оставили даже какие-то деньги на развитие хоккея в нашей стране. Поэтому сегодня остается только нашим спортсменам быть более мотивированными в связи с потерей чемпионата мира, бороться в каждом матче и побеждать", - сказал Басков.





По его мнению, от переноса ЧМ из Минска потеряли все, так как это большая нагрузка организовывать в одиночку латвийцам такое мероприятие.





О результате





Басков надеется, что сборная Беларуси выйдет в финал чемпионата мира. Так как главный тренер команды Михаил Захаров сделает все возможное, чтобы мотивировать команду на будущие победы, уверен он.





Глава ФХБ назвал чемпионат мира непредсказуемым, объяснив тем, что команды из первой четверки проигрывают не самым фаворитам.

"И это еще не конец, еще все интересное впереди. Поэтому я просто буду очень надеяться, что когда-нибудь и мы, белорусы, будем играть в финале", - добавил Басков.





Что произошло?





18 января IIHF принял решение о переносе матчей мирового первенства из белорусской столицы. В организации объяснили это вопросами безопасности, находящимися "вне контроля" международной федерации. В Минске решение IIHF назвали политическим.





Белорусы на ЧМ





В пятницу белорусы уступили словакам в стартовом матче чемпионата мира со счетом 2:5. А в воскресенье с минимальным перевесом подопечные Захарова обыграли Швецию – 1:0.





Следующую встречу белорусская сборная проведет завтра, 24 мая, против команды Чехии в 20:15.















