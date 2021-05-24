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Уже сегодня. Лидеры ЕС обсудят ситуацию с принудительной посадкой самолета в Минске
24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Встреча пройдет в Брюсселе в очном формате.
Глава Евросовета Баренд Лейтс заявил, что оставить случившееся без последствий нельзя. Он добавил, что требует немедленного освобождения Романа Протасевича.
Сообщается, что на встрече Евросовета поднимется вопрос о введении санкций против Беларуси.
Напомним,
В заявлении говорится, что до тех пор, пока это не будет сделано, необходимо закрыть небо над Беларусью, и в том числе отменить полеты в саму страну.
Накануне Международная организация гражданской авиации уже заявила, что проведет советующее расследование.
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Встреча пройдет в Брюсселе в очном формате.
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