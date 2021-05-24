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Уже сегодня. Лидеры ЕС обсудят ситуацию с принудительной посадкой самолета в Минске

24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Встреча пройдет в Брюсселе в очном формате.

Глава Евросовета Баренд Лейтс заявил, что оставить случившееся без последствий нельзя. Он добавил, что требует немедленного освобождения Романа Протасевича.

Сообщается, что на встрече Евросовета поднимется вопрос о введении санкций против Беларуси.

Напомним, ситуацию осудили лидеры ряда стран. Комитет Сената США по международным отношениям, Литва, Латвия, Чехия, Германия и Великобритания призвали Международную организацию гражданской авиации немедленно провести расследование нарушения свободного транзита между государствами.

В заявлении говорится, что до тех пор, пока это не будет сделано, необходимо закрыть небо над Беларусью, и в том числе отменить полеты в саму страну.

Накануне Международная организация гражданской авиации уже заявила, что проведет советующее расследование.

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Теги: Минск
 
 
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