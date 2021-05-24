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Пилот «Аэрофлота» рассказал, что бы делал на месте коллеги из Ryanair, которого «минируют, а потом перехватывает истребитель»
Источник материала: Навiны
Опытный российский пилот авиакомпании «Аэрофлот», командир Airbus A320 Андрей Литвинов рассказал, как бы поступил в ситуации, сложившейся с лайнером Ryanair.
Он ответил на поступившие ему вопросы о своем поведении «на месте командира, которого "минируют", а потом перехватывает истребитель»:
Инцидент в той или иной форме
Немедленного освобождения Протасевича
Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.
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Пилот «Аэрофлота» рассказал, что бы делал на месте коллеги из Ryanair, которого «минируют, а потом перехватывает истребитель»
Опытный российский пилот авиакомпании «Аэрофлот», командир Airbus A320 Андрей Литвинов рассказал, как бы поступил в ситуации, сложившейся с лайнером Ryanair.
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