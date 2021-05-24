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Пилот «Аэрофлота» рассказал, что бы делал на месте коллеги из Ryanair, которого «минируют, а потом перехватывает истребитель»

24.05.2021 08:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Опытный российский пилот авиакомпании «Аэрофлот», командир Airbus A320 Андрей Литвинов рассказал, как бы поступил в ситуации, сложившейся  с лайнером Ryanair.

Пилот «Аэрофлота» рассказал, что бы делал на месте коллеги из Ryanair, которого «минируют, а потом перехватывает истребитель»
Фото с сайта shpls.org

Он ответил на поступившие ему вопросы о своем поведении «на месте командира, которого "минируют", а потом перехватывает истребитель»:

  1. Занимаюсь спасением самолета и пассажиров.
  2. Принимаю решение на посадку на ближайшем аэродроме, а это Вильнюс.
  3. Сообщаю о своем решении диспетчеру.
  4. Если меня принуждают к иным действиям, включаю сигнал бедствия, докладываю на аварийной частоте о нападении на воздушное судно.
  5. Настаиваю на посадке на том аэродроме, на который было принято решение исходя из воздушной обстановки, метеопрогноза, годности аэродрома, минимума и т.д.
  6. Если возникает реальная угроза, то следую за истребителем, но на земле требую консула и СМИ.
  7. Отказываюсь от дальнейшего выполнения задания в связи со стрессовой ситуацией и еду в гостиницу.

Инцидент в той или иной форме осудили Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий.

Немедленного освобождения Протасевича потребовали Украина, Латвия и Эстония. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Минск
 
 
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Опытный российский пилот авиакомпании «Аэрофлот», командир Airbus A320 Андрей Литвинов рассказал, как бы поступил в ситуации, сложившейся  с лайнером Ryanair.
 
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