Пилот «Аэрофлота» рассказал, что бы делал на месте коллеги из Ryanair, которого «минируют, а потом перехватывает истребитель»

Опытный российский пилот авиакомпании «Аэрофлот», командир Airbus A320 Андрей Литвинов рассказал, как бы поступил в ситуации, сложившейся с лайнером Ryanair.



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Он ответил на поступившие ему вопросы о своем поведении «на месте командира, которого "минируют", а потом перехватывает истребитель»:

Занимаюсь спасением самолета и пассажиров. Принимаю решение на посадку на ближайшем аэродроме, а это Вильнюс. Сообщаю о своем решении диспетчеру. Если меня принуждают к иным действиям, включаю сигнал бедствия, докладываю на аварийной частоте о нападении на воздушное судно. Настаиваю на посадке на том аэродроме, на который было принято решение исходя из воздушной обстановки, метеопрогноза, годности аэродрома, минимума и т.д. Если возникает реальная угроза, то следую за истребителем, но на земле требую консула и СМИ. Отказываюсь от дальнейшего выполнения задания в связи со стрессовой ситуацией и еду в гостиницу.

Инцидент в той или иной форме осудили Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий .

Немедленного освобождения Протасевича потребовали Украина, Латвия и Эстония. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.

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